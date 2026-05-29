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Um drone atingiu um edifício residencial na cidade de Galați, na Roménia, durante um ataque noturno à Ucrânia. O incidente provocou dois feridos, um incêndio e obrigou à retirada de vários moradores.

A Rússia negou qualquer envolvimento e classificou como “infundadas” as informações que apontam para um drone russo.

Que medidas tomou a Roménia?

O presidente Nicuşor Dan convocou uma reunião de emergência do Conselho Supremo de Defesa Nacional. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chamou também o embaixador russo.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Roménia, Oana Țoiu, afirmou que Bucareste irá comunicar oficialmente as consequências deste episódio para as relações diplomáticas com Moscovo e os próximos passos a nível europeu relativamente a novos pacotes de sanções.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros pediu ainda à NATO que acelere a transferência de capacidades anti-drone.

As autoridades romenas mencionaram também o artigo 4.º da NATO, um mecanismo que permite iniciar consultas formais sobre ameaças à segurança de um Estado-membro da Aliança Atlântica.

O episódio foi classificado pela Roménia como uma “grave e irresponsável escalada” e uma séria violação do direito internacional.

Contudo, o comandante interino do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas romenas afirmou que o incidente não correspondeu a “um ataque da Rússia contra a Roménia”, mas alertou que “a Rússia é uma ameaça à segurança dos países da região”.

A Roménia mobilizou dois caças F-16 e um helicóptero autorizado a intervir contra alvos aéreos. Foram também emitidos alertas de emergência às populações afetadas.

O que diz a NATO?

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que a Aliança está “pronta para defender cada centímetro” do território aliado.

Depois de falar com o presidente romeno, Nicuşor Dan, Mark Rutte escreveu nas redes sociais que “o comportamento imprudente da Rússia é um perigo para todos”.

Como reagiu a Ucrânia?

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, considerou que o incidente demonstra que “a agressão russa representa uma ameaça real para a região do Mar Negro e para toda a Europa”.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou também que continua a pressionar os Estados Unidos para fornecerem mais sistemas de defesa aérea Patriot, destinados a contrariar os ataques russos com mísseis balísticos.

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