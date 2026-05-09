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Segundo informações iniciais, trata-se de um veículo de superfície não tripulado (USV) do tipo MAGURA V3, que terá sido localizado no interior de uma gruta na passada quinta-feira. Não está ainda esclarecido como o drone marítimo terá chegado às águas territoriais gregas.

Fontes oficiais disseram à agência Reuters que a embarcação estaria equipada com três detonadores.

Peritos em desativação de explosivos foram mobilizados para desmontar o equipamento e remover as baterias e mergulhadores foram destacados para o local.

De acordo com responsáveis militares, as forças de segurança estão a conduzir a investigação para determinar as características técnicas da embarcação e a sua possível finalidade.

Fontes da guarda costeira indicam que está a ser analisada a hipótese de o drone ter como objetivo atacar navios que transportam petróleo russo no Mediterrâneo alargado.

O aparelho foi entretanto transportado para uma base naval no continente para inspeção, segundo a estação pública grega ERT.

Especialistas em segurança marítima admitem que o drone poderá fazer parte de um carregamento de equipamentos semelhantes ou ter-se desviado da rota devido a falha de sinal.

A Ucrânia tem recorrido a este tipo de drones marítimos no Mar Negro em operações contra a frota naval russa, enquanto a Rússia também desenvolveu veículos de superfície não tripulados com características semelhantes.

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