Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Aeroporto de Leipzig/Halle, um dos principais centros de carga aérea da Europa, esteve encerrado durante cerca de duas horas na madrugada desta quarta-feira, após a descoberta de um drone equipado com explosivos nas imediações da pista. O incidente levou à suspensão do tráfego aéreo e ao desvio de vários voos.

O Governo alemão confirmou a deteção de um drone não identificado, tendo mobilizado equipas especializadas para neutralizar o engenho. Segundo o jornal Bild, o aparelho encontrava-se junto de um avião de transporte ucraniano Antonov e transportava um dispositivo explosivo artesanal composto por fertilizante e gasolina. O explosivo estaria danificado, o que impediu a sua detonação.

O encerramento temporário do aeroporto obrigou ao desvio de várias aeronaves, incluindo um voo comercial proveniente de Maiorca. As autoridades acionaram um veículo especializado na desativação de explosivos para remover o engenho em segurança.

Durante a operação, um avião de carga da DHL, que tinha recebido instruções para não aterrar em Leipzig, foi atingido por um segundo drone, desta vez sem explosivos. O impacto ocorreu a cerca de 400 metros de altitude e a seis quilómetros do aeroporto, provocando danos ligeiros na parte dianteira da aeronave.

O cargueiro conseguiu prosseguir o voo em segurança e aterrou posteriormente em Hanôver. A colisão foi confirmada pelo Ministério dos Transportes alemão, que está a acompanhar a investigação.

As autoridades alemãs tratam o caso como uma suspeita de ataque e a investigação está a ser conduzida pela polícia de Leipzig, com o apoio de várias entidades de segurança. Segundo a imprensa alemã, a NATO também acompanha o caso, tendo em conta a natureza dos incidentes e a importância estratégica do aeroporto para o transporte de mercadorias.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.