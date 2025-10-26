Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado enviado às redações, a GNR explicou que "no âmbito de uma denúncia por alegado tráfico de estupefacientes, no concelho do Marco de Canaveses, os militares da Guarda realizaram diligências de investigação, que culminaram na localização dos suspeitos, junto às portagens de Penafiel".

Durante a abordagem, os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Amarante encontraram 60 doses de heroína, 29 doses de cocaína e duas armas brancas, uma delas utilizada para dosear o produto estupefaciente.

No seguimento da ação policial, foi ainda identificado um homem com 44 anos.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Penafiel.

