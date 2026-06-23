Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A estreia da DPD Portugal na 96.ª Feira do Livro de Lisboa terminou com um balanço que a empresa considera positivo, após a realização de cerca de 200 envios de livros ao longo do evento.

Disponível no Bengaleiro da Feira, o serviço permitiu aos visitantes expedirem os livros comprados no recinto para lojas Pickup e lockers da rede DPD em Portugal Continental, evitando o transporte das obras durante a visita ou no regresso a casa. A solução teve um custo de 1 euro por envio e foi também utilizada para o envio de livros destinados a familiares e amigos.

Segundo a empresa, os destinos das encomendas abrangeram várias regiões do país. Embora uma parte significativa dos envios tenha sido direcionada para a Área Metropolitana de Lisboa, incluindo localidades como Amadora, Cascais, Almada e Sintra, os livros seguiram igualmente para o Algarve, Alentejo, Porto, Viana do Castelo e Mirandela.

Citado em comunicado, Américo Mendes, Managing Director Business da DPD Portugal, afirmou que “o balanço desta primeira participação na Feira do Livro de Lisboa é muito positivo. A adesão dos visitantes demonstra que existe uma procura crescente por soluções que tragam maior conveniência ao quotidiano, também em contextos de lazer e cultura. Ver livros adquiridos na Feira seguirem para diferentes regiões do país é também uma forma simbólica de mostrar como a nossa rede Pickup aproxima pessoas e facilita experiências”.

A empresa refere que a diversidade dos destinos das encomendas demonstra a abrangência da sua rede Pickup e a capacidade de fazer chegar livros a diferentes pontos do território nacional.

Com esta iniciativa, a DPD Portugal destaca a aposta nas soluções out-of-home, suportadas por uma rede com mais de 2.300 pontos Pickup, entre lojas de conveniência e lockers distribuídos pelo país, destinada ao envio, receção e devolução de encomendas de forma flexível e acessível.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.