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Keir Starmer está de saída do número 10 de Downing Street, após uma forte pressão para que renunciasse à liderança do Partido Trabalhista. Andy Burnham é apontado como o favorito à sucessão, mas quando poderá chegar à liderança?

O primeiro-ministro demissionário vai solicitar ao Comité Executivo Nacional do Partido Trabalhista que as nomeações para a nova liderança abram a 9 de julho. Starmer espera que o processo esteja concluído uma semana depois e que, em caso de disputa, o novo líder do partido tome posse a 1 de setembro.

Segundo a BBC, ainda não é claro se haverá disputa para a próxima liderança do Partido Trabalhista. Andy Burnham, presidente da Câmara de Manchester que garantiu também lugar em Westminster, é o favorito para ocupar o número 10 de Downing Street. Se concorrer sozinho à liderança do partido quando a disputa começar a 9 de julho, poderá tornar-se líder do Partido Trabalhista após o encerramento das inscrições.

O deputado Wes Streeting anunciou em maio que se candidataria à liderança do Partido Trabalhista contra Keir Starmer. No entanto, a BBC garante que há aliados do antigo ministro da Saúde a duvidar que a candidatura avance.

Segundo a imprensa britânica, o Partido Trabalhista reagiu à demissão de Keir Starmer através de um comunicado. Garante que, em breve, será divulgado o calendário para a eleição do próximo líder do partido.

A saída de Starmer não deixa o poder vazio, já que irá manter-se em funções até à nova liderança.

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