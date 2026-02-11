Em declarações à agência Lusa, cerca das 7h30, o comandante-adjunto da Capitania do Douro, Pedro Cervaens, indicou que já foi observada uma subida significativa na albufeira do Carrapatelo, no Peso da Régua, distrito de Vila Real. “A cota já atingiu os 10,7 metros, o que significa que a água chegou à marginal. Não ultrapassou muito esse valor e manteve-se estável, mas é uma cota considerável”, explicou.

Segundo o responsável, nas zonas do Porto e de Vila Nova de Gaia a situação está a ser acompanhada de forma permanente. “Durante o dia teremos de manter supervisão contínua porque continua a haver muita água. A forte pluviosidade prevista torna este um dia merecedor de muita atenção”, sublinhou.

No estuário do Douro, a cota tem rondado os cinco metros. Em Miragaia, no Porto, registou-se já na terça-feira a entrada de alguma água, embora sem consequências significativas. Ainda assim, Pedro Cervaens alertou para a possibilidade de novas inundações em zonas mais baixas. “É possível que estas áreas voltem a sofrer entrada de água ao longo do dia”, afirmou.

Perante o risco de cheias, o município do Porto mantém ativo o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) até às 23h59 de domingo, depois de o Governo ter colocado 48 concelhos em situação de contingência devido ao risco elevado de cheias e inundações.

Também Vila Nova de Gaia ativou o seu Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil até domingo, de acordo com um despacho datado de sábado e publicado esta semana no ‘site’ da autarquia.

O agravamento das condições meteorológicas, com chuva persistente, vento forte e agitação marítima, levou a Capitania do Douro a ativar, na semana passada, o alerta vermelho para risco de cheias.