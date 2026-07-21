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O Douro vai ganhar uma nova vida depois do pôr do sol. A Pipadouro promove, a 7 de agosto, mais uma edição das Exclusive Nights, uma experiência exclusiva de navegação noturna limitada a apenas 20 participantes, a bordo do histórico iate Friendship I.

A proposta convida a descobrir uma das paisagens mais emblemáticas de Portugal numa perspetiva diferente: com o rio iluminado pela noite, longe do movimento habitual das experiências turísticas diurnas.

Construído em 1957 para o transporte de almirantes da Marinha Inglesa, o Friendship I é um iate clássico de madeira que se tornou uma das imagens de marca da Pipadouro, oferecendo uma viagem que combina história, conforto e exclusividade.

Uma nova forma de viver o Douro

pipadouro douro créditos: DR

As Exclusive Nights surgiram em 2025 com o objetivo de criar uma oferta diferenciadora numa região onde grande parte das experiências termina com o cair da tarde.

A Pipadouro pretende valorizar uma dimensão mais tranquila e intimista do Douro, apostando no silêncio do rio, na envolvência da paisagem e na ligação entre vinho, gastronomia e património.

A edição de agosto decorre entre as 21h00 e as 23h00 e inclui um programa pensado para proporcionar uma experiência sensorial completa.

Os participantes terão direito a um concerto intimista dos Caju, cocktails vínicos preparados pela Be Barman Creative Cocktails e um Flying Dinner by Chef Pipadouro, com propostas gastronómicas criadas para acompanhar os vinhos do Douro e os Vinhos do Porto.

Vinhos, gastronomia e música a bordo

O bilhete tem um custo de 150 euros por pessoa e inclui a navegação noturna, concerto ao vivo, cocktails vínicos, jantar volante e uma seleção de vinhos da região.

Com partida do cais privado da Pipadouro, no Pinhão, a experiência está limitada a 20 participantes, sendo necessária reserva antecipada.

A iniciativa reforça a aposta da empresa no turismo de experiência no Douro, criando momentos exclusivos que procuram mostrar o território para além das tradicionais rotas de visita durante o dia.

Uma noite no rio, a bordo de um iate com quase sete décadas de história, promete assim transformar a paisagem duriense num cenário ainda mais singular.

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