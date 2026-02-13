Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Dormir sem roupa não pode ser considerado um mito, mas também não é uma regra universal de saúde”, explica o médico de Clínica Geral António Hipólito de Aguiar ao 24notícias. Segundo o especialista, os benefícios estão sobretudo relacionados com a regulação da temperatura, o conforto e alguns aspetos da saúde da pele. No entanto, sublinha, “cada pessoa reage de forma diferente e o importante é criar condições que permitam ao corpo relaxar profundamente”.

Durante a noite, o organismo precisa de baixar ligeiramente a temperatura interna para entrar nas fases mais profundas do sono. Por isso, acrescenta o médico, “dormir sem roupa pode facilitar esse processo, especialmente em quem tende a sobreaquecer”. Quando o corpo não precisa de lidar com excesso de calor, há menos despertares noturnos, menos suor e maior probabilidade de um sono contínuo e reparador. Já quem sente frio com facilidade pode ter o efeito contrário, porque “o desconforto térmico provoca microdespertares e torna o sono mais superficial”.

O especialista salienta ainda que a ausência de roupa reduz a fricção sobre a pele e melhora a ventilação, prevenindo irritações ou dermatites. No entanto, alerta, “estes benefícios só se mantêm se a roupa de cama estiver limpa e for feita de materiais respiráveis; tecidos sintéticos ou mal higienizados podem anular qualquer vantagem”.

Questionado sobre o efeito na saúde vaginal, o médico afirma que “dormir sem roupa interior é frequentemente recomendado a mulheres com infeções recorrentes, como a candidíase, porque a ventilação adequada ajuda a reduzir a humidade e o calor excessivo”. Embora não seja uma cura, trata-se de “uma medida preventiva simples e eficaz, integrada numa boa higiene íntima”.

Relativamente ao stress e à ansiedade, o especialista explica que “o benefício não é direto, mas dormir melhor contribui para reduzir o cortisol, a hormona do stress, e muitas pessoas sentem mais conforto e liberdade corporal, o que facilita adormecer e melhora a disposição emocional durante o dia”.

Por fim, sublinha que dormir nu não é a única opção: “Roupa larga e leve, feita de algodão, bambu ou linho, oferece praticamente os mesmos efeitos sem causar desconforto térmico. Dormir sem roupa interior, mas com pijama solto, é uma alternativa equilibrada, especialmente em climas mais frescos ou para quem se mexe muito durante a noite”.