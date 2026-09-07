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Depois das férias, o regresso ao trabalho traz de volta as rotinas e, com elas, longos períodos sentado ou de pé, movimentos repetitivos e muitas horas em frente a ecrãs. Hábitos que podem contribuir para o aparecimento ou agravamento de algumas queixas, nomeadamente dores lombares e cervicais.

De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde 2025, do Instituto Nacional de Estatística (INE), cerca de 3,2 milhões de pessoas com 15 ou mais anos (31,7%) sofrem de dores lombares, tornando este o problema de saúde crónico mais referido pelos portugueses.

As dores cervicais e outros problemas crónicos do pescoço afetam também uma parcela significativa da população: cerca de 2,2 milhões de pessoas (21,6%).

Perante estes números, a TrueClinic, no Porto, divulga em comunicado de imprensa, a importância de não ignorar sintomas que persistem ou se repetem, sobretudo quando começam a interferir com as atividades do dia a dia.

“Muitas pessoas habituam-se a trabalhar com dor, cansaço ou outros sintomas e só procuram ajuda quando estes começam a limitar de forma significativa o seu dia a dia. A saúde ocupacional pode ter um papel importante precisamente antes de chegarmos a esse ponto, permitindo identificar sinais precocemente e atuar sobre fatores de risco antes de evoluírem para um cenário clínico mais grave e com consequências para a performance e bem-estar de longo prazo”, afirma Miguel Gouveia de Brito, CEO da TrueClinic.

Regresso ao trabalho exige atenção à postura

Longos períodos sentados ou de pé, movimentos repetitivos, utilização intensiva de ecrãs ou posturas inadequadas podem contribuir para o aparecimento ou agravamento de algumas queixas.

Por isso, no regresso às rotinas profissionais, a TrueClinic recomenda três cuidados: não ignorar sintomas persistentes ou recorrentes, sobretudo quando começam a interferir com atividades habituais; alternar posições e introduzir movimento ao longo do dia, evitando permanecer várias horas na mesma postura; e procurar uma avaliação adequada quando a dor, a fadiga ou outros sintomas persistem ou se agravam.

A empresa sublinha, contudo, que a prevenção não significa considerar qualquer desconforto como um problema de saúde.

“Prevenir não significa transformar cada desconforto numa doença. Significa identificar mais cedo aquilo que, se for ignorado, pode acabar por condicionar a saúde e a capacidade de trabalho”, acrescenta Miguel Gouveia de Brito.