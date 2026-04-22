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A informação foi avançada esta terça-feira pela Bloomberg, segundo a qual o imóvel conta com 21 divisões, cerca de 2.500 metros quadrados e ocupa cinco andares do complexo residencial “Le Renzo”, considerado o mais luxuoso do principado.

O edifício foi construído num terreno aterrado no novo distrito de Maraterra e inaugurado em 2024 pelo príncipe soberano Alberto II. O apartamento dispõe de vários terraços com vista para o Mediterrâneo, piscina privada, jacuzzi e pelo menos oito lugares de estacionamento.

A venda foi concluída em 2024 e ultrapassa largamente o anterior recorde conhecido no setor residencial europeu, os cerca de 310 milhões de euros pagos pelo promotor imobiliário Nick Candy por um apartamento no bairro de Chelsea, em Londres.

Segundo estimativas da Bloomberg, Akhmetov dirige um vasto conglomerado industrial com interesses nos setores da metalurgia, mineração e energia, acumulando uma fortuna avaliada em cerca de seis mil milhões de euros.

Os investimentos imobiliários do empresário ucraniano têm sido frequentemente alvo de atenção mediática. Em 2019, adquiriu a histórica Villa Les Cèdres, na Riviera Francesa, antiga residência do rei Leopoldo II da Bélgica, por cerca de 200 milhões de euros.

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