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A deslocação será a primeira visita de um presidente norte-americano à China em quase uma década e surge num contexto de frágil trégua comercial entre Washington e Pequim.

Segundo as autoridades chinesas, Donald Trump deverá ser acompanhado por responsáveis de algumas das maiores empresas norte-americanas, incluindo Boeing, Citigroup e Qualcomm, numa visita que poderá resultar em novos acordos comerciais com empresas chinesas.

O encontro entre Trump e Xi Jinping será também visto como um teste à estabilidade das relações económicas entre os dois países, após meses de forte tensão comercial.

Em abril de 2025, a administração norte-americana anunciou um amplo pacote de tarifas sobre importações provenientes de vários países, incluindo aliados históricos dos Estados Unidos. A medida agravou o conflito económico entre Washington e Pequim, desencadeando uma guerra comercial marcada pela imposição recíproca de tarifas superiores a 100%.

As taxas aduaneiras acabariam por ser suspensas após o último encontro presencial entre Trump e Xi, realizado na Coreia do Sul em outubro do ano passado. Ainda assim, os dois países continuaram a trocar ameaças e críticas nos meses seguintes, mantendo um clima de instabilidade nas relações bilaterais.