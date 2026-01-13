Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na rede social Truth, Donald Trump incitou aos "patriotas iranianos, continuem a protestar - tomem o controlo das vossas instituições!!! Guardem os nomes dos assassinos e agressores. Eles pagarão um preço elevado".

"Cancelei todas as reuniões com as autoridades iranianas até que o massacre sem sentido de manifestantes pare. A ajuda está a caminho", prometeu o presidente, sem dar pormenores.

No domingo, Trump tinha dito que estava a ser planeado um encontro com as autoridades de Teerão, que na segunda-feira destacaram que mantinham contacto com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff.

Trump também anunciou tarifas a parceiros comerciais dos iranianos. As taxas alfandegárias são de 25% aos produtos de países que mantiverem relações comerciais com os iranianos e segundo avança o JN, perante a base de dados Trading Economics, os principais parceiros comerciais do Irão são a China, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos e o Iraque.

Por Portugal, foi chamado o embaixador do Irão, Majid Tafreshi, "para lhe transmitir de viva voz a condenação veemente, já reiteradamente feita nos últimos dias, da repressão violenta das manifestações", avançou o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A reunião serviu para apelar "a que sejam respeitados os direitos das cidadãs e dos cidadãos iranianos".

Além disso, Portugal está disponível para, "no quadro de concertação europeia, reforçar as sanções ao Irão". Antes de ser chamado, o diplomata disse à agência Lusa que condena a "institucionalização de uma nova política", concretizada com o instrumento do "uso indevido da força".

Citando como exemplo a Gronelândia, mas também as ameaças à Colômbia e a Cuba, além da ação na Venezuela, Tafreshi advertiu que este processo irá "alastrar-se" se os países, sobretudo os ocidentais, "não tomarem medidas sérias" contra os EUA e Israel.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.