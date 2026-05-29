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O presidente norte-americano, Donald Trump, fez circular entre aliados dos EUA, incluindo Israel, um projeto de acordo de paz para o conflito com o Irão, numa tentativa de evitar uma nova escalada militar que possa comprometer o cessar-fogo em vigor.

Segundo informações avançadas pela imprensa internacional, Washington e Teerão continuam envolvidos em negociações delicadas, enquanto ambas as partes tentam impedir novos incidentes militares que possam fazer fracassar qualquer entendimento diplomático.

No esforço para acelerar o processo negocial, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar, deverá deslocar-se esta sexta-feira a Washington para uma reunião com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

A tensão voltou a aumentar na quinta-feira, depois de Teerão ter alegadamente lançado um ataque contra uma base militar norte-americana no Kuwait. O incidente surgiu na sequência de uma operação militar dos Estados Unidos contra aquilo que Washington descreveu como uma operação iraniana de drones junto ao estreito de Ormuz.

Os mais recentes confrontos evidenciam a fragilidade do cessar-fogo e as dificuldades em alcançar um consenso sobre os pontos finais do acordo, numa altura em que nenhuma das partes parece disposta a ceder nas questões mais sensíveis.

A administração norte-americana deverá continuar a discutir o conteúdo da proposta nos próximos dias. Segundo o portal Axios, Trump afirmou numa reunião do executivo realizada na quarta-feira que precisava de “mais alguns dias” para refletir antes de avançar com uma decisão definitiva sobre o acordo.

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