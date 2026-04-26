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Ao longo da história dos Estados Unidos, vários presidentes foram vítimas de assassinato ou sobreviveram a tentativas de homicídio que abalaram o país e mudaram o caminho da política norte-americana. Desde o século XIX até ao início do século XXI, estes episódios revelam a vulnerabilidade do poder presidencial e o impacto profundo da violência política na democracia norte-americana.

Abraham Lincoln (1865)

Abraham Lincoln, 16.º presidente dos EUA, foi assassinado poucos dias após o fim da Guerra Civil Americana. Figura central na abolição da escravatura, Abraham Lincoln liderou o país entre 1861 e 1865 e foi responsável pelo processo que culminaria na 13.ª Emenda.

Na noite de 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln assistia a uma peça no Teatro Ford, em Washington D.C, quando John Wilkes Booth, ator e simpatizante da Confederação, entrou no camarote presidencial e disparou uma pistola contra a sua cabeça. O presidente morreu no dia seguinte.

John Wilkes Booth fugiu, mas foi capturado e morto dias depois.

James A. Garfield (1881)

James A. Garfield, 20.º presidente dos EUA, foi baleado, no dia 2 de julho de 1881, numa estação ferroviária em Washington por Charles J. Guiteau, que acreditava que o assassinato lhe garantiria reconhecimento político.

O disparo não foi imediatamente fatal, mas a falta de condições médicas adequadas levou ao agravamento do estado de saúde do presidente. Garfield morreu 80 dias depois, vítima de infeções. Guiteau foi considerado culpado e executado em 1882.

William McKinley (1901)

William McKinley, 25.º presidente dos EUA, foi assassinado durante a Exposição Pan-Americana, a 6 de setembro de 1901, em Buffalo. Num momento de contacto com o público, Leon Czolgosz, anarquista, aproximou-se e disparou duas vezes contra o presidente.

McKinley ainda resistiu durante vários dias, mas acabou por morrer devido a complicações infecciosas. O assassino foi executado no mesmo ano, e o vice-presidente Theodore Roosevelt assumiu o cargo.

John F. Kennedy (1963)

John F. Kennedy, 35.º presidente dos EUA, foi morto durante uma visita oficial a Dallas, a 22 de novembro de 1963, quando seguia num carro aberto em comitiva.

Disparos atingiram o presidente no pescoço e na cabeça. Foi transportado para o hospital, onde foi declarado morto pouco depois.

Lee Harvey Oswald foi detido, mas acabou morto dois dias depois por Jack Ruby, durante a transferência para a prisão. O caso permanece envolto em teorias da conspiração.

Tentativas de Assassinato

Ao longo da história dos Estados Unidos, vários presidentes foram alvo de tentativas de assassinato que evidenciam a vulnerabilidade do cargo. Andrew Jackson sobreviveu a um ataque em 1835 quando as pistolas do agressor falharam. Theodore Roosevelt foi baleado em 1912, mas conseguiu discursar antes de receber tratamento médico. Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, Bill Clinton e George W. Bush também foram alvos de ataques que falharam ou foram travados pelos serviços de segurança.

A terceira tentativa contra Donald Trump

Donald Trump, atual presidente norte-americano, conta já com três tentativas. A primeira foi ainda durante a sua candidatura, em 2024, alvo de uma tentativa de assassinato durante um comício em Butler, na Pensilvânia. Thomas Matthew Crooks, armado com uma espingarda, disparou contra o palco a partir de um telhado próximo. Trump foi atingido de raspão na orelha, mas sobreviveu, enquanto um participante morreu e outros ficaram feridos. O atirador foi abatido pelos serviços de segurança no local, com o FBI a concluir que terá agido sozinho.

Meses depois, em setembro de 2024, ocorreu um segundo incidente no clube de golfe de Trump na Florida, onde Ryan Wesley Routh foi detido após nova suspeita de tentativa de assassinato, sem que o ex-presidente tenha sido ferido.

Este domingo, houve uma nova tentativa, no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, segundo a CBC News o objetivo seria "funcionários do Governo", não tendo o atirador mencionado o nome de Donald Trump.

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