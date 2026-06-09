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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi assobiado esta segunda-feira durante a final da NBA, disputada no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

Os assobios fizeram-se ouvir quando a imagem do chefe de Estado surgiu nos ecrãs gigantes da arena durante a interpretação do hino nacional norte-americano. Trump respondeu com uma saudação ao público.

A presença do presidente marcou um momento histórico, já que se tornou o primeiro ocupante da Casa Branca em funções a assistir a uma final da NBA.

No entanto, a visita ficou também marcada pelo forte dispositivo de segurança montado em redor do recinto, que obrigou ao encerramento de várias ruas e provocou longas filas para os adeptos que tentavam entrar no pavilhão.

Segundo relatos locais, citados pela BBC, milhares de agentes da polícia de Nova Iorque e centenas de elementos dos serviços secretos foram destacados para garantir a segurança do evento. Foram ainda instaladas barreiras metálicas em várias zonas junto ao Madison Square Garden, obrigando os espectadores a passar por controlos semelhantes aos dos aeroportos.

As restrições geraram frustração entre muitos adeptos, que chegaram a esperar várias horas para aceder ao recinto.

"Está a estragar o ambiente dos Knicks", afirmou um adepto à BBC, referindo-se às limitações impostas pela operação de segurança.

Dentro de campo, a noite também não correu de feição aos adeptos da casa. Os New York Knicks perderam por 115-111 frente aos San Antonio Spurs no terceiro encontro da final, vendo a vantagem na série reduzir-se para 2-1.

Trump assistiu ao jogo acompanhado pela neta Kai Trump, pelo proprietário dos Knicks, James Dolan, e por vários membros da administração, entre os quais o secretário dos Transportes, Sean Duffy, o secretário do Interior, Doug Burgum, o administrador da Agência de Proteção Ambiental, Lee Zeldin, e o enviado especial Steve Witkoff.