Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa publicação na sua conta oficial, Trump afirmou que “áreas e grupos de pessoas que até agora não eram considerados como alvo estão agora sob séria consideração para destruição completa e morte certa, devido ao mau comportamento do Irão”.

O presidente norte-americano referiu-se ainda ao discurso do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, que pediu desculpas aos países vizinhos, descrevendo-o como uma rendição perante os seus vizinhos no Médio Oriente, prometendo que não os atacaria novamente.

“Esta promessa só foi feita devido ao ataque incessante dos Estados Unidos e de Israel”, escreveu Trump.

O presidente classificou o Irão como “não mais o ‘Agressor do Médio Oriente’, mas sim ‘O Derrotado do Médio Oriente’, e assim será por muitas décadas até se render ou, mais provavelmente, colapsar completamente”.

As afirmações surgem uma semana depois do início da operação militar dos Estados Unidos contra o regime iraniano, intensificando ainda mais a tensão entre as duas nações.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.