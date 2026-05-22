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Nasceu em 1949, na Austrália, e doutorou-se em História. Foi assessor e conselheiro do primeiro-ministro australiano Paul Keating entre 1992 e 1996 e é autor de várias obras premiadas, mas a "História Concisa dos EUA — da Declaração de Independência ao MAGA: 250 Anos de Convulsões, Conquistas e Recuos" é o seu primeiro livro publicado em Portugal.

Começou pelos ameríndios, há cerca de 30.000 anos, e não deixou de fora os espanhóis, os holandeses e até os portugueses.

Don Watson acredita que o declínio dos Estados Unidos começou e é, muito provavelmente, imparável. "Pode ser abrandado, mas não vejo como possa ser travado". E isso deve-se em parte ao facto de o domínio se ter tornado uma parte profunda da cultura americana: sobre os homens negros, sobre os povos indígenas americanos, sobre as mulheres.

Quando se deixa de ser dominante, considera o historiador, "isso torna-se uma espécie de ferida que continua sempre a sangrar". E que vai produzir todo o tipo de reações "loucas, violentas e irracionais, das quais Trump é uma espécie de precursor".

O que aí vem? Ninguém tem a certeza, mas "não será bonito".

O que o inspirou a condensar a história dos Estados Unidos neste livro?

Não sei se me inspirei para o fazer. O meu editor — bem, um dos meus editores, o meu editor mais fiável —, insistiu para que eu o fizesse. Disse-lhe que se contratasse um historiador americano, conseguiria vender o livro nos Estados Unidos, porque eles preferem os seus próprios historiadores, curiosamente. Mas ele insistiu, não sei bem porquê.

"Acabei por ficar preso nos espanhóis durante cerca de seis meses, porque era tudo demasiado estranho e terrível — foram mais criativos na sua brutalidade"

E demorou muito mais tempo do que eu esperava. Quer dizer, eu conhecia o esboço geral da história americana, mas não muitos detalhes. Tinha opiniões sobre a história americana. Acabei por ficar preso nos espanhóis durante cerca de seis meses, porque era tudo demasiado estranho e terrível — os britânicos não eram melhores, claro, mas os espanhóis foram mais criativos na sua brutalidade, mais honestos com isso, penso eu.

E encontrou alguns fios condutores ao longo da história, como era sua intenção?

Sim, muitos. Penso que os Estados Unidos são quase únicos nisso. Talvez seja mais impressionante por se tratar de um território tão extenso e diversificado, mas mantém-se unido por princípios que, de muitas formas, são imutáveis. Transformaram-se, mas são muito o que eram até ao atual presidente, por estranho que pareça.

É um país construído exclusivamente sobre ideias, ideias grandiosas, a começar pelos colonos protestantes do nordeste, os puritanos e aqueles que trouxeram ideias em grande parte retiradas da Bíblia, modificadas por interesses comerciais, mas ainda assim. É também um país construído sobre a retórica, a expressão destas ideias, mesmo que não seja uma expressão totalmente honesta.

"Os Estados Unidos são muito o que eram até ao atual presidente, por estranho que pareça"

E depois é construído nas ideias do iluminismo britânico e europeu, incluindo o iluminismo escocês, que são expressas nestes documentos magníficos, uma espécie de documentos semi-sagrados, como a Declaração de Independência, a Constituição e a Declaração de Direitos. Que foram, de certa forma, reelaborados por Lincoln, durante a Guerra Civil, e, em certa medida, por Roosevelt, no início da década de 1930, por Martin Luther King, por Kennedy e por aí adiante.

Trump também está a reescrever esses documentos, digamos assim?

Esse é um dos motivos por que Trump é tão interessante. Uma das coisas que Trump faz é profanar o sagrado, descarta a retórica por completo, despreza a Declaração, nunca se refere aos memoriais que o rodeiam, constrói um para si próprio.

Penso que esse é um dos fatores do seu encanto: Trump provoca um arrepio de prazer num lado da América que é profano por natureza. Ele toca no racismo e em tudo o resto, sabe exatamente em que botões carregar. Certo é que já vimos a maioria das coisas que os americanos consideram sagradas serem profanadas por Trump, isso sem dúvida.

"É um país construído exclusivamente sobre ideias grandiosas e sobre a retórica, a expressão destas ideias, mesmo que não seja totalmente honesta"

Acredita que os Estados Unidos estão mais divididos hoje do que em qualquer outro momento da sua história?

Penso que as divisões foram esplendidamente disfarçadas por estes documentos, em grande parte, e por uma certa dose de ingenuidade. Quer dizer, a criação original foi um ato de enorme compromisso, a Declaração de Independência é um documento esplêndido escrito por um homem que exaltava as liberdades naturais da humanidade e possuía 600 escravos. Os primeiros quatro presidentes falam da liberdade americana e todos tinham escravos.

E este compromisso entre o Norte e o Sul, entre a escravatura e a economia — um abolicionista, um esclavagista —, mal se aguenta e em vários momentos parece que vai desmoronar. Mas os compromissos vão sendo alcançados até que nenhum compromisso é possível e a Guerra Civil começa.

"A Declaração de Independência é um documento esplêndido escrito por um homem que exaltava as liberdades naturais da humanidade e possuía 600 escravos"

No final, Lincoln emancipa os escravos. Mais de uma década depois, a Reconstrução é abandonada e os afro-americanos do Sul são reduzidos a viver num estado terrorista de apartheid nos cem anos seguintes. Nos anos 50, já eu tinha nascido, os afro-americanos ainda eram linchados.

O racismo é um tema que nunca muda verdadeiramente, a questão racial ainda é um fator com enorme peso na vida americana. Enquanto conversamos, os republicanos estão a tentar forçar os negros a sair dos registos eleitorais. Isto ainda continua, acontece desde que conquistaram o direito de votar.

"Já vimos a maioria das coisas que os americanos consideram sagradas serem profanadas por Trump"

Os ideais americanos de liberdade e igualdade nunca se reconciliaram totalmente com o seu passado esclavagista?

De certa forma sim, mas as contradições dentro da sociedade americana são muito profundas. Vê-se isso na década de 1930, com a Grande Depressão. São duas faces: o lado comunitário americano, a igreja no topo, a liberdade de culto — todas as cidades com mais de 15.000 habitantes têm dezenas de locais de culto, se alguém não gosta do padre, abre a sua igreja ao lado, com uma interpretação ligeiramente diferente de qualquer passagem da Bíblia. Isso é algo extraordinário.

E todos se juntam, hasteiam a bandeira e cantam o hino. Quer dizer, vivem uma espécie de êxtase com estas coisas. Se vir Whitney Houston a cantar o hino nacional dos Estados Unidos no Super Bowl na década de 1990, é de cortar a respiração. É inacreditável.

"As mulheres querem todas parecer-se com a Beyoncé e os homens querem ser como Rock Hudson ou Tom Cruise. Às vezes, é como se não conseguissem distinguir entre a ficção e a realidade"

Joe Biden — o querido e velho Joe — , foi buscar a Lady Gaga [para cantar na cerimónia oficial da sua tomada de posse]. E é isto, estão sempre a tentar transcender-se. E a televisão e o cinema são uma espécie de forma de transcendência para eles, por isso as mulheres querem todas parecer-se com a Beyoncé em determinado momento e os homens querem ser como Rock Hudson ou Tom Cruise. Às vezes, é como se não conseguissem distinguir entre a ficção e a realidade.

Devo dizer que adoro os Estados Unidos, adorei ter lá estado. Mas deixam-me louco.

"Ao mesmo tempo que existe este sentimento de comunidade, há esta coisa violentíssima que ressurgiu como uma manosfera, um tipo de machos a caçar ursos"

São as tais contradições? Falou numa segunda face, outro lado.

Ao mesmo tempo que existe este sentimento de comunidade, há esta coisa violentíssima que ressurgiu como uma manosfera, um tipo de machos a caçar ursos e índios e capitalismo e oportunismo, todas estas coisas que Trump personifica, ganhar milhões à custa de qualquer pessoa, um capitalismo profundamente explorador. E isso tem um paralelo com a década de 1930.

Nessa altura, Roosevelt percebe que para salvar o capitalismo americano tem de o modificar. Tem de reconhecer e incentivar os sindicatos, organizar o trabalho de maneira a haver alguma esperança de coabitar com o capital. Não pode deixar as pessoas morrer de fome, vão tornar-se comunistas ou fascistas — era aquilo a que os Estados Unidos estavam a assistir: havia um movimento fascista fortíssimo e muitos comunistas.

Então, Roosevelt encontra-se ao centro, introduz o New Deal e transforma o país. Esse é o último grande compromisso. Não sei se serão capazes de encontrar outra figura que consiga reconciliar o Partido Republicano, que se tornou um partido quase fascista, certamente um partido autoritário, com os antigos ideais de liberdade e igualdade.

Com uma visão tão cínica, como explica o facto de Trump ter ganhado as eleições presidenciais não uma, mas duas vezes? Será que ele percebe melhor o país do que aqueles que o criticam?

Essa é uma grande questão. Estive lá em 2006, 2007, 2008 e 2009, quando Obama foi eleito, numa cidade decadente no sudeste de Ohio que se tinha tornado republicana. E que encarnava estas duas correntes: de um dos lados a Virgínia Ocidental, espírito pioneiro, individualismo robusto, o lado republicano; do outro lado do rio, literalmente, uma espécie de terra de Harriet Beecher Stowe [abolicionista], da Igreja Presbiteriana, da Underground Railroad, os afro-americanos passaram por ali a caminho do Norte para escapar do Sul.

A cidade estava em declínio, a população tinha passado de 65.000 pessoas na década de 1950 para 27.000, tinha-se tornado num invólucro vazio. Foi lá o primeiro encontro do Tea Party: uma centena de pessoas, gente marginalizada, pessoas que viviam de prestações sociais há gerações, algumas delas em fato de treino, com revólveres nos bolsos.

"Pensamos: são incompetentes, são estúpidos, não têm políticas, não têm nada. Mas o que eles têm é uma espécie de ódio absoluto e apaixonado pelo governo e a sensação de que foram abandonados — um sentimento humano poderosíssimo"

Sarah Palin era a heroína deles, tinham cartazes a dizer: "Buzina se amas a liberdade" — e as pessoas iam lá e buzinavam. Foi a reunião mais patética que já vi. Mas, no espaço de um ano, o Tea Party controlava grande parte do Partido Republicano, com o apoio dos irmãos Koch e outros, e em 2016 já tinha assumido o controlo total, tinha tomado conta do Congresso e a seguir conquistou a Casa Branca.

É por isso que estamos um pouco nervosos na Austrália, porque temos este mesmo tipo de movimento populista a começar. Pensamos: são incompetentes, são estúpidos, não têm políticas, não têm nada. Mas o que eles têm é uma espécie de ódio absoluto e apaixonado pelo governo e a sensação de que foram abandonados — um sentimento humano poderosíssimo. E são facilmente convencidos de que qualquer coisa é melhor do que votar nos principais partidos.

É um voto de protesto, mais do que outra coisa?

É o que está a acontecer na Grã-Bretanha com Nigel Farage — meu Deus, como é que alguém pode votar neste homem?! Mas foi isso que dissemos sobre Trump: como podem votar nele? E votaram. Na verdade, o que ele está a fazer é a preencher um vazio — e é por isso que penso, pensei desde o início, que o que está a acontecer é um impulso fascista.

"Trump aprendeu sobre os seres humanos através da luta livre profissional, luta livre falsa"

Estão excitadíssimos com as blasfémias de Trump, têm arrepios de prazer quando ele goza com uma quantidade de coisas. Ele troça dos militares, gozava com John McCain, um herói nacional. Trump percebeu isto através da luta livre — alguém escreveu um livro sobre isto, mas eu escrevi sobre o assunto primeiro. Trump aprendeu sobre os seres humanos através da luta livre profissional, luta livre falsa.

Ele adora aquilo — deslocam os ombros uns aos outros, uma coisa horrível. É a coisa mais próxima do Coliseu romano que tivemos nos últimos tempos. E ele senta-se na primeira fila, leva pessoas com ele. Trata-se daquela lógica de "pôr o calcanhar em cima da cabeça de alguém".

O que aprendeu Trump com a luta livre?

Aprendeu que as pessoas podem estar a assistir a um combate na televisão ou num ringue, ver que é falso — não se pode bater na cabeça de um homem e ele levantar-se e continuar a lutar como se nada fosse — e mesmo assim ficarem entusiasmadas. Foi assim que Trump aprendeu que podia manipular os americanos, dizer coisas completamente erradas, falsas, mas que têm a aparência suficiente para agradar.

Se perguntar a um americano: "Como é que podes acreditar no que Trump diz? Ele é apenas um canalha egoísta". Ele responderá: claro que sim, mas sai daqui e deixa-me assistir. E este é o princípio dele: estar no ecrã todos os dias para o resto da vida deles. Ser notícia todos os dias. Não importa como, porque eles só querem assistir, não querem analisar, não é como se acreditassem naquilo que ele está a dizer.

Como é que o movimento MAGA (Make America Great Again) se enquadra na narrativa histórica mais ampla da América que descreve?

Bem, acho que se encaixa desde os tempos pré-revolucionários. Penso que remonta às milícias dos condados, à Rebelião de Shays, logo após a fundação dos EUA, à sensação de que os americanos deviam nascer livres de toda a interferência governamental. Reagan usou o mesmo tipo de slogan no início da década de 1980: "Não há nada de errado com a América que não se possa resolver se o governo sair do caminho".

Agora, muitas pessoas do movimento MAGA vivem da assistência social, e já vivem assim há tanto tempo que devem presumir que o dinheiro vem das árvores ou algo do género. Não percebem que, na verdade, vem do governo que desdenham. É aquela América meio desvinculada, inculta e anti-intelectual que foi libertada pelo racionalismo económico ou neoliberalismo, como lhe queiram chamar, pela sensação de que o futuro lhes foi roubado.

Penso que há outra coisa que vai mais atrás. Jefferson disse, e depois Monroe e assim por diante, que a república não pode sobreviver a menos que se expanda. Tinha de continuar a avançar para oeste, atravessar os Apalaches, seguir pelas planícies, atravessar o Mississippi e mais além, até à Califórnia e depois para o Pacífico e até à América Central e do Sul.

Este impulso imperialista era visto como um interesse vital dos americanos, como parte da alma americana. E houve outras grandes conquistas: logo após a conquista do Ocidente veio a Revolução Industrial, que lhes deu carros, aviões, coisas incríveis, tecnologia, baquelite, a rádio, o telefone.

Uma enorme riqueza é gerada por apenas alguns indivíduos, monopólios inimagináveis até então, com os Rockefellers, os Carnegies, os Melons. Mas os americanos também os idolatram, são heróis da América, entregam coisas reais. De certa maneira Roosevelt faz o mesmo e Kennedy fala da corrida à lua.

"Era suposto a Internet ligar toda a gente, mas em vez disso está a isolar as pessoas"

E depois há o boom tecnológico — e hoje não é preciso ser astronauta para ir ao espaço.

Essa foi a fronteira seguinte. Mas tenho a sensação de que não entregou o que os americanos queriam. Ainda não se aperceberam disso, mas o telemóvel, este computador poderoso que temos nas mãos, na verdade deixa-os infelicíssimos.

Sei que pareço demasiado velho para isso, mas tenho dois filhos, de 11 e 14 anos, e mantê-los longe do telefone não é fácil, o vício é incrível. Preferia que fumassem cigarros, como eu fiz. Era suposto a Internet ligar toda a gente, mas em vez disso está a isolar as pessoas. O meu filho de 14 anos tem uma namorada, mas penso que nunca a viu a não ser pelo telefone. Isto não é maneira de ter uma relação. De certa forma, a tecnologia desagregou a sociedade.

Aquilo de que a América precisa agora é de atravessar outra fronteira. Qual será? Quer dizer, Elon Musk vai a Marte, mas não leva toda a gente — e ainda bem. As pessoas não gostam de carros elétricos, odeiam as turbinas eólicas, os parques solares e todo esse tipo de coisas, não sentem que fazem parte delas. "Drill, baby, drill", gostam de combustíveis fósseis porque é meio másculo, está entranhado na cultura.

Voltamos à história da manosfera, é isso? Dominar o mundo.

Os americanos só conheceram o domínio. Em 1812, lutavam contra a Grã-Bretanha — com bastante êxito, diga-se —, apenas alguns anos depois de se terem libertado dela [1783]. Foi daí que surgiu o hino nacional americano, "The Star-Spangled Banner". É tudo sobre foguetões e coisas assim — adoram foguetes, é uma coisa muito masculina. Nunca acreditaram que são um império, mas são. Têm 800 bases em todo o mundo e continuam a não se considerar um império.

"O que os Estados Unidos estão prestes a experimentar é algo que não experimentam desde a Segunda Guerra Mundial: ser ultrapassados, declinar em relação à China. E isso é um grande choque"

O pós-Segunda Guerra Mundial foi, de certa forma, o seu melhor período, quando Roosevelt e a sua equipa estabeleceram um mundo bastante ordenado e impediram que a Europa se despedaçasse e salvaram-na, pelo menos a parte ocidental, da União Soviética, com um plano muito sensato chamado ajuda nacional. Mesmo tendo criado as Nações Unidas e envolvido todo o mundo na chamada ordem internacional baseada em regras, eram o parceiro poderoso.

A Austrália sente isto muito fortemente, somos o parceiro fraco da aliança, somos um parceiro júnior e fazem-nos sempre sentir assim. Fingimos que não somos, mas somos. O que os Estados Unidos estão prestes a experimentar é algo que não experimentam desde a Segunda Guerra Mundial: ser ultrapassados, declinar em relação à China. E isso é um grande choque.

"O trumpismo tem sido uma espécie de choque premonitório: os americanos pressentem que a China está a tornar-se maior e mais forte, que estão à sua mercê. E não gostam"

Como é que o trumpismo se enquadra nesta perda de pé, perda de poder?

Penso que, de certa forma, o trumpismo tem sido uma espécie de choque premonitório: os americanos pressentem que a China está a tornar-se maior e mais forte, que estão à sua mercê. E não gostam. Os EUA têm muita dificuldade em não serem dominantes, tal como os homens — lá voltamos a esta coisa horrível da manosfera de Andrew Tate, uma expressão genuína desta masculinidade americana em que se está absolutamente no comando. Se não está, a ordem natural é perturbada.

Há este tipo de conservadorismo profundamente reaccionário e masculino, liderado por homens. É estranho. Não sei se se lembra, quando Obama toma posse, as pessoas pensavam: "Não é incrível? A América elegeu um homem negro chamado Barack Hussein Obama, casado com uma descendente de escravos. E está na Casa Branca, construída por nós. Graças a Deus, América! Não há nada que a América não possa fazer".

Mas passados seis meses aparece Sarah Palin, aquela mulher estranha do Alasca, a dizer: "Então, como é que se sentem agora com toda a conversa lamechas da esperança?" E uma pessoa pensa: Como é que alguém consegue ser tão mesquinho? Eles adoravam-na (eu achava-a extraordinária), foi Miss Wasilla em 1984.

"As pessoas têm engolido muita coisa, acreditam que o sistema judicial e a Constituição acabarão por prevalecer. Mas talvez não prevaleçam"

Mas não parece haver muita coisa capaz de ofender Trump e a oposição também não parece indignada.

Agora parece que praticamente todos os lados mais sombrios da vida americana estão no poder, são eles que puxam os cordelinhos. E há indignação em Nova Iorque, em Madison, no Wisconsin, em Los Angeles — estas pessoas estão horrorizadas. Mas não ao ponto de marcharem sobre a Casa Branca ou de abandonem o país em massa.

Houve reações fortes, mas não ao ponto de Trump se sentir ameaçado por uma rebelião em larga escala. As pessoas têm engolido muita coisa, presumivelmente porque acreditam que o sistema judicial e a Constituição acabarão por prevalecer. Mas talvez não prevaleçam.

É como se as pessoas estivessem anestesiadas. E muitos americanos de classe média acham que Trump lhes convém mais do que os democratas; de certa forma, o sistema entra em colapso e ninguém do lado democrata consegue erguer-se e liderar. Há um vazio, como penso que existe nas democracias liberais de todo o mundo.

"As pessoas estão dispostas a tolerar alguma corrupção se isso significar que o buraco na estrada em frente de casa é arranjado"

Faltam líderes?

Não sei como estão as coisas em Portugal, mas em mais lado nenhum da União Europeia, Grã-Bretanha ou aqui parece haver alguém capaz de defender e explicar a necessidade de preservar a democracia liberal. Portanto, a força de Trump reside em grande parte na falta de oposição.

Trump sabe que desde que a maioria dos americanos continue a receber o salário ao fim do mês, não se vai indignar muito com princípios abstratos. E acho que às vezes subestimamos isso: as pessoas estão dispostas a tolerar alguma corrupção se isso significar que o buraco na estrada em frente de casa é arranjado.

Talvez algum dinheiro tenha mudado de mãos, mas olhe para Chicago. Toda a gente sabe que Chicago é corrupta desde que nasceu. E continua a ser uma cidade maravilhosa.

E isso é outra coisa que Trump compreende — ao ponto de estar basicamente a dirigir uma cleptocracia. Está a enriquecer, fez os negócios mais importantes em Mar-a-Lago antes de se mudar para a Casa Branca. Depois houve o assalto ao Capitólio, em janeiro de 2021. Olha-se para aquilo e pensa-se: "A América nunca mais será a mesma." Invadiram o Capitólio, defecaram nos corredores, ameaçaram enforcar Mike Pence e Nancy Pelosi. E, no entanto, na eleição seguinte ele recebe ainda mais votos.

Foi extraordinário ver o rei Carlos III discursar no Congresso, o velho Charlie. É um tipo simpático. Tem a mesma idade que eu, temos vidas paralelas. Fez o melhor discurso proferido no Congresso desde há muito tempo.

"Trump acha a realeza britânica absolutamente fascinante. Portanto, quer estar nas boas graças de Carlos"

Mas acha que Trump o compreendeu?

Não [ri]. Alguém deve ter-lhe explicado que Carlos estava a mandar-lhe umas indiretas, penso eu. Mas Trump adora a realeza. Quer dizer, já arranjou maneira de entrar em conflito até com o Papa, e isso não lhe está a correr muito bem. Mas, naquela maneira peculiar que os americanos têm, Trump acha a realeza britânica absolutamente fascinante. Portanto, quer estar nas boas graças de Carlos.

"Carlos, à sua maneira ponderada e contida, deixou Nancy Pelosi e Chuck Schumer delirantes de entusiasmo, porque estavam finalmente a ouvi-lo dizer coisas que eles próprios não têm conseguido dizer"

Mas o que achei extraordinário foi que Carlos, à sua maneira ponderada e contida, deixou Nancy Pelosi e Chuck Schumer delirantes de entusiasmo, porque estavam finalmente a ouvi-lo dizer coisas que eles próprios não têm conseguido dizer. Ele expôs muito melhor os argumentos sobre aquilo que realmente importa. Foi um momento extraordinário da história recente americana: lá estava Chuck Schumer radiante, com os óculos a escorregar pela ponta do nariz — ele já não sabe o que fazer há oito anos, percebe?

Ainda queria voltar à tecnologia e aos telemóveis: Trump não é o primeiro presidente da era das redes sociais, mas talvez seja o primeiro presidente da era da inteligência artificial. De que forma a IA altera o poder político e a perceção pública?

Oh, Deus, isso já ultrapassa a minha competência. Não sei, sinceramente. Mas não acho que vá ajudar. Há quem diga — e hesitamos em dizê-lo porque as pessoas que odeiam os Estados Unidos dizem isto constantemente, e evito dizê-lo —, mas pronto: há quem diga que os americanos são estúpidos, não sabem nada e por aí fora.

"A maioria dos americanos é extraordinariamente provinciana e não sabe o que se passa no mundo"

É verdade que a maioria dos americanos é extraordinariamente provinciana e não sabe o que se passa no mundo. E quando se viaja pelo interior dos Estados Unidos, quando se apanha os seus comboios e se fica nos seus motéis — aqueles motéis horríveis, que no fundo são maravilhosos — percebe-se que eles não têm qualquer noção do que existe além-fronteiras. Quer dizer, não têm noção do que existe para lá dos limites do seu condado. E não fazem ideia de que há lugares no resto do mundo que são tão livres como eles.

Estava uma vez num comboio e um americano disse-me: "Sabe, este país é fantástico". Estávamos no Wyoming ou no Montana, em direção a oeste, e ele continuou: "Sabe, apanhei um comboio há dois dias na Carolina do Sul e já passei por 12 estados e em breve estarei em Portland. Vou pescar no rio Mackenzie. Diga-me: onde mais no mundo se pode fazer isso? Não tive de passar pela alfândega uma única vez".

E uma pessoa pensa: bem, na Europa. Há imensos sítios onde se pode fazer isso. Mas não — na visão deles, só a América é livre, todos os outros vivem subjugados por reis e rainhas que lhe cortam a cabeça. Há este nível de ignorância provinciana profunda, que os torna mais facilmente... Enfim, é diferente.

Mas também há o facto de um terço da população americana — talvez mais de um terço, dependendo das sondagens — não acreditar na evolução, tem um número enorme de criacionistas. E tem um ministro da Guerra, por assim dizer, que quer voltar à Idade Média, acha que é para aí que a América devia ir. Quer dizer, se ele quer voltar atrás, isso até seria bom — eu até gostava que ele voltasse à Idade Média; provavelmente era queimado na fogueira ou algo do género.

Nesse sentido, no provincianismo, na compreensão do mundo, na religiosidade, tudo isso é como encontrar um primo em segundo grau que à primeira vista nos parece familiar, mas que quanto mais o conhecemos, mais percebemos que é muito diferente.

O grande historiador britânico Eric Hobsbawm — que na realidade penso que era austríaco-judeu de origem — costumava ir para os Estados Unidos. Era comunista, mas acho que os americanos nunca se aperceberam. E ensinou em universidades da Ivy League durante cerca de 35 anos. Quando regressava dos EUA, no final do ano letivo, parava sempre numa aldeia em Portugal. E dizia sempre que, por mais estranho que isso fosse, essa aldeia lhe parecia mais familiar do que os Estados Unidos alguma vez pareceram. Era como se fosse uma civilização mais reconhecível para ele.

Compreendo perfeitamente. Há algo profundamente familiar nos Estados Unidos quando se está lá, mas por baixo disso é tudo muito, muito diferente. E não podemos assumir que as pessoas nos EUA vão ver o mundo como nós o vemos. Descobri isso há quase 20 anos, quando passei quase um ano a viajar de carro pelo país. As pessoas com quem tinha mais em comum eram os indianos donos de motéis. Achei que eram muito parecidos comigo, aparentemente por causa do críquete, mas sentia-me mais à vontade com eles do que com a maioria dos americanos. Não que me sentisse desconfortável com os americanos, é apenas um mundo diferente.

"Não devemos pensar na América como uma democracia, mas sim como uma monarquia eletiva"

Os Estados Unidos são ainda hoje um modelo de democracia no mundo?

Agarramo-nos à ideia de que são, de que continuam comprometidos com a democracia. Mas jornalistas e empresários americanos disseram-me, pouco depois do 11 de Setembro, que não devemos pensar na América como uma democracia, mas sim como uma monarquia eletiva. E, na verdade, é isso que Trump está a demonstrar.

Fundados como uma república democrática em 1776, e tendo isto consagrado nos documentos, acabaram por atribuir poderes quase reais à presidência. De forma que Trump, mesmo antes de exceder os limites da sua autoridade, já tem mais poderes "monárquicos" do que qualquer monarca na Europa. Poderes absurdamente maiores e, como ele demonstrou, com potencial para os expandir ainda mais.

"Tudo gira em torno da República e de manter a República unida. Essa é a prioridade"

Mas tudo gira em torno da República e de manter a República unida. Essa é a prioridade. A Guerra Civil não foi travada — apesar do que Lincoln dizia, e muitos achavam escandaloso — por causa da escravatura, foi travada para manter a República unida.

Por isso, podiam ter presidentes extremamente conservadores, como Andrew Jackson nos anos 1830, que dizia que iria preservar a escravatura a todo o custo, mas também dizia que qualquer um que tentasse dividir a República seria enforcado na árvore mais próxima. Portanto, a República é tudo.

Como dizia no início: há coisas que não mudam?

E é por isso que não acho que seja necessariamente tão chocante, para um grande número de americanos, que Trump esteja a agir como um autoritário e a fazer coisas autoritárias. Ou que seja descabido falar de fascismo americano — não porque o rótulo seja necessariamente mais útil, mas porque há elementos que são simplesmente distintamente fascistas.

É uma coisa consciente?

Penso que é bastante consciente; o culto da personalidade, todo esse tipo de coisas. E as pessoas sentem um certo entusiasmo. Steve Bannon disse que, quando viu Trump a descer a escada rolante da Trump Tower, em 2016, pensou imediatamente no início do filme de Lenny Riefenstahl, "O Triunfo da Vontade", de 1935.

Vi o filme quando era estudante e percebo o que ele queria dizer, porque começa com uma espécie de música wagneriana grandiosa e tumultuosa. E vemos um avião a descer por entre as nuvens em direção às fileiras cerradas de apoiantes de Hitler à espera dele. E é empolgante. E para pessoas que se sentem abandonadas, cuja vida parece não ter sentido e que foram traídas, Hitler surge como um salvador. É um momento transcendental.

"Por cada palavra de verdade produzida pela IA haverá palavras de desinformação ou informação enganadora"

Trump a descer a escada rolante não era exactamente isso, mas deslocava-se num avião enorme e apareceu como um salvador nos grandes comícios, com todo o aparato. Acho que isso foi conscientemente fascista.

E agora tem estes apoiantes vindo do setor tecnológico a dizer abertamente que a democracia é um sistema falhado, que já não funciona, e que a única coisa que funciona são as empresas — corporações monopolistas. Que esse é o caminho do mundo e que a IA será gerida dessa forma.

Portanto, voltando à sua pergunta inicial: para esse tipo de América profunda, que acredita em imensos disparates e não sabe grande coisa sobre nada, a IA até pode parecer fantástica. As pessoas podem pegar no telemóvel e aprender qualquer coisa. O problema é que por cada palavra de verdade produzida pela IA haverá palavras de desinformação ou informação enganadora ou sabe-se lá o quê.

Penso que a IA acabará simplesmente por consolidar o poder dessas grandes empresas tecnológicas e o estado corporativo tornar-se-á ainda mais corporativo e fechado sobre si próprio. E não acredito que os democratas consigam resistir-lhe.

Que tipo de líder político vai a era da IA ​​produzir?

Bem, essa é uma questão bastante inquietante. No fundo, quando pensamos que os Estados Unidos parecem acabados, o país renasce. Em parte por causa da sua enorme dimensão, do seu génio e do mercado, de toda a máquina americana. Ninguém se atreve a prever o seu colapso. Mas o declínio relativo parece inevitável.

Por isso, quando se pergunta quem virá depois de Trump... Os republicanos nunca mais voltarão a ser os republicanos moderados de Eisenhower. Continuarão naquela linha autoritária ligada ao The Heritage Foundation e ao "Project 2025", e essas pessoas não vão desaparecer.

Os democratas também acabarão por ter de ir nessa direção, não vejo alternativa. Tiveram a sua oportunidade com Bernie Sanders para se tornarem um verdadeiro partido social-democrata — os democratas preferiam Hillary Clinton, penso que foi um erro terrível. Ainda assim, Joe Biden acabou por adotar muitas políticas de Sanders, e boa parte do que teve de positivo veio precisamente daí.

Mas acho que ninguém sabe. De certa forma, Vance ainda me parece o próximo presidente mais provável, mesmo que Trump desapareça de cena — caia, seja destituído ou declarando inapto. Diria que Vance é o favorito, é o principal candidato republicano. Não sei bem como será, não o acho uma figura particularmente simpática. É da Opus Dei, católico conservador de direita, não sei bem onde isso o vai levar. Talvez nem seja muito bem aceite por aquela velha tradição protestante dominante em grande parte da América: um presidente católico de direita é um pouco difícil de engolir. Já tiveram alguns presidentes católicos — Kennedy e Biden —, mas não eram católicos de direita.

O que os democratas vão propor, não faço a mínima ideia. Ninguém faz. Gavin Newsom tem sido o mais inteligente, mas é californiano, as pessoas não gostam da Califórnia.

Existe alguma possibilidade de este ser o princípio do fim de um sistema bipartidário profundamente enraizado?

É curioso, não é? Porque é isso que está a acontecer noutros países, na Grã-Bretanha, aqui [Austrália] e na União Europeia há já alguns anos. Mas, mais uma vez, é difícil imaginar como é que isso funcionaria nos Estados Unidos.

Pensar na política americana obriga-nos a reconhecer uma das características da vida americana que é muito difícil resumir num livro de apenas 60.000 palavras como o meu: a imensa diversidade cultural, económica e política dos Estados Unidos. Chamar-lhe um país é quase um equívoco.

Os EUA não estão divididos apenas entre Norte e Sul; as divisões políticas são como desfiladeiros. À medida que se passa dos centros urbanos para os subúrbios e depois para o interior rural, atravessam-se verdadeiras camadas de diferenças políticas.

Veja-se o Texas; há cinco Texas diferentes. Pode-se falar do Texas como se fosse um único lugar, mas o sudoeste tem aquela cultura meio Cormac McCarthy, meio Kit Carson, selvagem, hispânica, como eles gostam de dizer. Depois sobe-se para a região montanhosa, mais dura, mais parecida com o Kansas. Ou então desce-se ao sudeste, junto da fronteira sul da Luisiana, que já é o Sul profundo.

As diferenças são extraordinárias — e o mesmo acontece em muitos outros estados. Como é que se encontra um candidato que consiga apelar a todas estas realidades tão diferentes? Não faço ideia.

A Austrália é uma federação de seis estados, e temos muita dificuldade em manter tudo unido. Quero dizer, ninguém quer sair — bem, talvez a Austrália Ocidental. Mas gerir uma federação é complicado. Eles são uma federação de 50 estados, com divisões, velhos preconceitos e ódios enraizados.

O mais antigo de todos é o das relações de poder entre Washington e os estados. Essa luta dura há uma eternidade. Se se lembra daquela passagem do discurso de Martin Luther King — "words of interposition and nullification" — eu nunca tinha percebido realmente o que aquilo significava. Mas refere-se aos estados pegarem nas leis federais e reinterpretarem-nas conforme lhes convém. Ou seja, a lei federal dizia respeito à atribuição de direitos de voto ou protecções aos afro-americanos, e os estados anulavam-na, dizendo que esses poderes lhes pertenciam.

"Parece-me possível que os Estados Unidos acabem por entrar numa espécie de conflito permanente e disperso pelo país"

Como em tanto casos, terá de haver uma convulsão?

Parece-me possível que os Estados Unidos acabem por entrar numa espécie de conflito permanente e disperso pelo país. Não uma guerra civil como a anterior, mas uma situação de violência e caos localizado em várias zonas.

Falei com democratas no Michigan nas últimas eleições — Biden ainda era o candidato, e as pessoas que dirigiam secções locais do Partido Democrata diziam que o que mais temiam eram as milícias que ainda estavam ativas em todos os condados. Por isso, temos de nos perguntar como se vai sair Trump. Será que vai desistir antes da próxima eleição? Será que vai candidatar-se a mais um mandato?

"Não sei até que ponto os democratas conseguirão encontrar um caminho de regresso plausível e eficaz — isso implicaria ceder muito, assumir muitos compromissos com a direita republicana"

Já foi feito tanto dano no tecido da vida americana: as instituições foram esvaziadas, os lugares preenchidos por leais a Trump. Não sei até que ponto os democratas conseguirão encontrar um caminho de regresso plausível e eficaz — isso implicaria ceder muito, assumir muitos compromissos com a direita republicana para tentar trazer essas pessoas de volta para o campo democrático.

O impulso para irem para o centro — ou até mais para a direita — será pelo menos tão forte quanto o impulso para irem para a esquerda. Portanto, o Partido Democrata começará a fragmentar-se ou conseguirá realmente unir-se em torno de uma figura forte? É difícil imaginar quem possa ser. Porque, sinceramente, se Kamala Harris estiver mesmo a pensar candidatar-se outra vez, então devem existir sondagens que o resto do mundo ainda não viu.

É demasiado cedo para os Estados Unidos escolherem uma mulher para presidente?

Com toda a diversidade e todas as maravilhas do país, seria de esperar que em 2028 os Estados Unidos elegessem uma mulher, ou alguém de origem hispano-americana, ou muitas outras possibilidades.

"Se os democratas querem salvar o país do autoritarismo, o horror é que talvez não devam apresentar outra candidata mulher"

E há muitos representantes como esse perfil no Congresso. Mas o candidato democrata à presidência com mais probabilidades de vencer é um homem branco e rude. Esta é a realidade. Se os democratas querem salvar o país do autoritarismo, o horror é que talvez não devam apresentar outra candidata mulher. É importante dizê-lo. Mas o peso extra que isso traz consigo pode ser demasiado difícil de suportar.

Eu adoraria ver Gretchen Whitmer, a governadora do Michigan — a "Big Gretch", como lhe chamam — candidatar-se e ganhar. Mas, se fizer as contas da forma mais fria e pragmática possível, diria: mais vale não. Porque ela seria como um cavalo a carregar peso a mais.

Eles fizeram uma confusão enorme durante tanto tempo. Clinton achava que estava a ser muito inteligente nos anos 90 com a sua "triangulação", e acabou por criar um pesadelo. Foi aí que tudo começou a correr mal. Meter-se na cama com Larry Summers e essas personagens foi terrível.

"Quando assisti à convenção republicana antes das últimas eleições e vi a família toda no palco, pensei: ali está uma família claramente a saque do resto do país"

O capítulo final do livro chama-se "Desintegração". Insisto na pergunta: acha que é isso que vai acontecer aos Estados Unidos?

Penso que é possível. Acho que o país tem demasiadas coisas com que lidar. Provocar uma quezília com a Europa é uma enorme estupidez. Para quê?! Tanto quanto consigo perceber, não faz qualquer sentido económico. Mas Trump está muito mais interessado em lidar com os sauditas e com esse tipo de figuras. A um certo nível, o homem é apenas um porco ganancioso e cleptocrata.

Não sei quanto a si, mas quando assisti à convenção republicana antes das últimas eleições e vi a família toda no palco, pensei: ali está uma família claramente a saque do resto do país. Era óbvio. E depois lá estava o público a aplaudir. E pensamos: se vemos o mundo de forma tão diferente, se o ângulo de visão daquela gente lhes mostra umas pessoas maravilhosas — Melania ali com cara de poucos amigos, aqueles filhos gananciosos —, o que é que se pode fazer?

E 77 milhões de pessoas decidiram que ele era a melhor opção. E ele ganhou milhares de milhões desde que tomou posse. Penso que The New York Times estimou qualquer coisa como 4,2 mil milhões de dólares, e isso foi há um mês. Usa o cargo para se enriquecer.

"Parece-me quase garantido que Trump foi manipulado por Netanyahu para entrar na guerra contra o Irão"

A economia da China já é maior do que a dos EUA, e vai tornar-se muito maior. Recentemente, o presidente e o vice-presidente dos EUA fizeram campanha por Viktor Orbán e pela pequena Hungria. Se viesse à Austrália fazer campanha por alguém seria absurdo. E Orbán perdeu. Isto parece-me um sinal do declínio americano.

E, por qualquer razão, Trump está tão comprometido com a Rússia que já não está disposto a defender a Europa contra a Rússia. E está constantemente, de certa forma, ou a deixar Putin impune ou a fortalecê-lo.

E depois, não sei, não posso ter a certeza, mas parece-me quase garantido que Trump foi manipulado por Netanyahu para entrar na guerra contra o Irão, de rabo a abanar como um cão. Netanyahu persuadiu-o a fazer aquilo que quer: haitizar o Irão e reduzi-lo a um Estado falhado.

"Trump está completamente atrasado em muitos aspetos. O facto de o governo se ter subordinado às mega-empresas parece-me outro sinal de fraqueza"

A invasão do Capitólio foi um sinal? E, mais uma vez, o que fizeram os democratas para garantir que isso não voltaria a acontecer?

Foi. O facto de os poderes do executivo terem sido alargados ao ponto de a democracia estar a enfraquecer é um sinal de declínio. O facto de Trump não querer ter nada a ver com energias renováveis, e estar totalmente focado nos combustíveis fósseis, numa espécie de lógica manosfera — "isto é que é ser americano", conduzimos grandes F-150 a gasolina, não comprar essas tretas elétricas", e por aí fora.

Trump está completamente atrasado em muitos aspectos. Mas o facto de o governo se ter — de forma ainda mais extrema do que em 1900 — subordinado às grandes corporações, às mega-empresas, parece-me outro sinal de fraqueza.

E até acho que exercer o poder através da captura do presidente da Venezuela, por razões que não são muito claras — as pessoas que ficaram no poder têm crenças muito semelhantes às do presidente —, e ameaçar tomar a Gronelândia da Dinamarca e fazer declarações agressivas sobre o Canadá, que remontam aos anos 1820, todos estes são sinais de declínio.

Como o facto de a economia ser construída tão fortemente no fabrico de armas, no exército, talvez numa força aérea — grande parte da vida americana é construída em torno destas bases — são mais sinais de declínio.

Os Estados Unidos não ganharam uma guerra a sério desde a Segunda Guerra Mundial, tirando Granada e o Kuwait. Mas aí foi um esforço conjunto da ONU contra o Iraque, na primeira Guerra do Golfo. E acho que Trump está a acelerar esse processo ao desmantelar universidades, instituições culturais e tudo o resto; ao obrigar as universidades a submeterem-se, ao cortar na investigação científica. Coisas absurdas. Um anti-vacinas como ministro da Saúde, uma pessoa algo desequilibrada, pelo menos do meu ponto de vista.

O país pode recuperar, pode facilmente surpreender-nos. Mas, neste momento, o cenário é bastante mau.

Escreveu bastante sobre a linguagem política e o seu poder de moldar a realidade. A política contemporânea foca-se mais em contar histórias do que em políticas públicas, do que em ideias?

Sim, acho que isso é verdade. A ideia de "controlar a narrativa". Trump é o exemplo perfeito, embora fragmente a narrativa em histórias muito curtas. Cria uma todos os dias. Controla a narrativa simplesmente controlando os media, aparecendo nas notícias mais do que qualquer outra pessoa. E escreve uma nova notícia de um dia para o outro.

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A outro nível, não se trata apenas da narrativa. Trata-se também da dimensão da burocracia. E isso teve um efeito muito negativo na democracia. Penso que destruiu a política progressista de forma bastante drástica. Muitos no Partido Trabalhista aqui, acabaram por sucumbir a isso, tal como muitas outras instituições.

Passou a ser tudo "processo, processo, processo". Em vez de "devíamos fazer isto, e devíamos fazê-lo já, porque se não o fizermos agora, não teremos oportunidade mais tarde".

Por exemplo, o Partido Trabalhista propôs aqui fazer uma verdadeira reforma fiscal, e obter retorno da riqueza mineral que é exportada por quase nada. "Ah não, é melhor não mexermos nisso". E agora há uma crise petrolífera, por isso não se pode fazer. De repente, foi preciso negociar com o Japão e a Malásia para garantir fornecimentos de petróleo, por isso já não podemos taxar o gás que vai para esses países.

E muito disto resulta dessa mentalidade orientada para os processos, que surgiu na década de 1980 e se infiltrou em tudo. Isso retirou energia à política democrática. Retirou-lhe imaginação. As pessoas com visão ficaram para trás, e os maquiavélicos aborrecidos tomaram conta da situação. Pessoas profundamente irritantes, insuportáveis mesmo.

"Como os partidos social-democratas têm estado tão carentes de ideias, ousadia, coragem e visão, acabaram por definhar e perder relevância política"

Mas aconteceu mais com uns partidos do que com outros?

Como os partidos social-democratas têm estado tão carentes de ideias, ousadia, coragem e visão, acabaram por definhar e perder relevância política. Aliás, isso foi o mais interessante em 2016 nos EUA: Trump ocupou terreno político que ninguém disputava. Os democratas desistiram da classe trabalhadora branca da América. Hillary Clinton não foi ao Michigan nem ao Wisconsin, e passou rapidamente pela Pensilvânia.

Esses foram os três estados que Bernie Sanders venceu. Foi por isso que Bernie teve tanto êxito: porque estava a disputar esse eleitorado, especialmente os jovens, mas também os trabalhadores mais velhos que estavam a perder com a política económica americana. Acho que Sanders teria derrotado Trump — ou pelo menos conquistado uma grande parte do eleitorado que acabou por votar em Trump.

Parece estranho dizer que isto remonta à linguagem, mas grande parte remonta mesmo. Aquela linguagem tecnocrata horrível tornou-se, na era da informação, uma espécie de linguagem de linha de montagem. Substituiu a própria linha de montagem.

Passámos a ter este conjunto de palavras e expressões obrigatórias: "alinhar visões com objetivos" e coisas desse género. Tudo isso é absurdo e desumanizante, da mesma forma que as linhas de montagem eram. Ninguém percebia realmente o que aquelas palavras queriam dizer, era apenas preciso dizê-las de vez em quando e colocá-las nos 'compartimentos' certos. Isso contaminou a política, gerações inteiras cresceram com isso.

Hoje em dia — não sei se acontece em Portugal, mas aqui acontece, e certamente nos EUA também —, as pessoas dizem que os políticos já não parecem autênticos. Que lhes falta carácter, que as palavras deles já não têm ressonância. Bem, isso é linguagem. E a linguagem foi esvaziada. Talvez não em português, mas certamente em inglês.

Penso que a mesma crítica é feita em Portugal.

A sério? É reconfortante saber que não somos só nós. Mas suponho que, quando estas coisas acontecem, olhamos para trás e conseguimos identificar os fios condutores que nos trouxeram até aqui.

Há provavelmente outras formas de contar a história, mas acho que conseguimos encontrar linhas que remontam a 1776 nos Estados Unidos. E também linhas que remontam provavelmente a 1980, quando Jimmy Carter percebeu demasiado tarde que tinha perdido a corrida e decidiu mudar de estratégia, deixando Reagan colher os frutos disso. Mas, sinceramente, penso que parte disto recua mesmo aos primórdios da fundação dos Estados Unidos — incluindo a capacidade de dizer uma coisa e fazer outra.

"Há uma narrativa visível e outra subterrânea. 'Um pouco de corrupção não faz mal'"

Como é que isso nasce?

Isso nasce com aquele cristianismo protestante de base comercial. É muito importante rezar ao Senhor e reconhecer que Ele observa todos os nossos movimentos, mas também convém comprar barato e vender caro. A escravatura é uma coisa terrível, terrível… mas estes índios que capturámos recentemente renderiam um bom preço nas Bermudas, por isso vamos enviá-los para lá. E como "não prestam", mais vale comprar escravos negros.

Os colonos escreviam sobre isto desta forma. E “o Senhor está do nosso lado”. Claro que está, somos cristãos. Portanto, quando todos aqueles indígenas morrem das doenças que nós trouxemos, isso só pode ser a vontade de Deus. Ou seja, era suposto ficarmos com a terra. E por aí fora. Esta é a narrativa original e continua a ser por baixo da superfície. Há uma narrativa visível e outra subterrânea. "Um pouco de corrupção não faz mal", e assim sucessivamente.

Penso muitas vezes no hino americano — um hino completamente louco, que ninguém consegue cantar. É preciso ser cantor profissional para conseguir interpretar aquilo. Estive em duas cidades onde tinham mesmo alguém encarregado de cantar o hino — uma mulher, em ambos os casos. Numa dessas cidades era até bastante bom, porque ela também tinha ganho o concurso de Miss Lanesville nesse ano, por isso era muito bonita. E sabia cantar, tinha tido aulas de canto. Então, sempre que o presidente da câmara tinha inaugurações ou eventos locais, lá aparecia ela, enquanto o resto das pessoas murmurava a letra baixinho, porque se tentassem cantar a sério rebentavam as notas.

Veja a interpretação da Whitney Houston, logo após a primeira Guerra do Golfo. À medida que ela vai atingindo aquelas notas incríveis no final, passam caças militares por cima. É tudo militarismo: pessoas a fazer continência, armas, bandeiras a acenar. Tudo exagerado. É como se estivessem a tentar chegar ao céu.

Como será o céu dos americanos? Havia uma anedota sobre isso.

O céu pode ser apenas aparecer no programa da Oprah, mas um dia eles lá chegarão. Será o reino de Deus, a Oprah ou o Dave Letterman, que agora parece Deus.

Já mencionou diversas vezes a Austrália. Até que ponto a cultura política australiana ainda é moldada pelos Estados Unidos e até que ponto ela desenvolveu a sua própria identidade?

Essa é uma boa pergunta. Quando eu andava na escola, na zona rural de Vitória, a cerca de 130 ou 140 quilómetros de Melbourne, nos anos 50, e íamos ao cinema ver filmes, como se dizia, começava sempre com uma fotografia da rainha no ecrã, e todos nos levantávamo-nos — miúdos, agricultores velhos, tudo se levantava.

Depois vinha o Bugs Bunny, um coelho com sotaque do Brooklyn. A seguir vinha Hopalong Cassidy [cowboy], ou os Irmãos Marx [comédia], ou qualquer coisa do género. E depois talvez um filme noir sobre criminosos e mulheres glamorosas.

"Temos aquela atitude típica do parceiro mais fraco numa aliança: um sentimento de gratidão e necessidade, mas também algum ressentimento"

Aos seis anos, acho que me apaixonei pela Gloria Grahame, e por pessoas como ela, Lana Turner e por aí fora. Portanto, a cultura popular americana foi-se infiltrando lentamente, tornou-se como uma onda por detrás da rainha.

Continuámos a ser bastante anglófilos muito depois de assinarmos o tratado ANZUS [1951] com os Estados Unidos. A nossa narrativa era a de que a América nos tinha salvo do Japão na Segunda Guerra Mundial. Provavelmente não salvou. E provavelmente também não o fez para nos salvar, fê-lo porque queria controlar o Pacífico e porque aqueles malditos japoneses tinham bombardeado Pearl Harbor. Mas nós interpretámos isso como "precisamos da América, por isso vamos fazer uma aliança com eles". E mantivemos essa aliança desde então.

Por isso temos aquela atitude típica do parceiro mais fraco numa aliança: um sentimento de gratidão e necessidade, mas também algum ressentimento. Não se consegue ter uma indústria cinematográfica própria, a influência americana é esmagadora. Absorvem tudo.

Hollywood engole tudo, e vemos os nossos melhores atores irem para lá e tornarem-se americanos. Existe esse ligeiro antagonismo cultural, mas não muito forte. Gostamos suficientemente deles.

Mas acho que isto é um problema sério. Saiu hoje uma sondagem que mostra que 62% dos australianos consideram os Estados Unidos a maior ameaça à paz mundial. O que é bastante espantoso, na verdade. Putin e Xi Jinping aparecem muito abaixo. Trump é a grande preocupação. E apenas uma pequena maioria ainda acredita que a aliança vale a pena. Isso também é uma grande mudança.

Agora temos esta nova coisa chamada AUKUS, que me parece uma das ideias mais estúpidas que alguma vez ouvi: construir submarinos com os americanos e os britânicos. Enfim, penso que o grande problema para a Austrália é que isso compromete a nossa relação com a Ásia, particularmente com a China. A realidade é que a China não vai desaparecer.

E parece-me que está além da nossa capacidade diplomática atual agir como um mediador independente e honesto, em vez de um "xerife-adjunto" a fazer o trabalho da América e a esperar que os chineses nos perdoem e continuem a comprar a nossa lã, a nossa carne ou o nosso minério de ferro. Acho que isso nos faz parecer um pouco ridículos.

Mas temos bases americanas aqui, temos fuzileiros americanos constantemente a passar pelo norte da Austrália, temos instalações de inteligência que são essenciais para a guerra americana, na prática. E vamos ter uma base de submarinos na costa oeste, em Fremantle, o que transforma aquilo num alvo nuclear. Portanto, acho tudo isto bastante deprimente.

Preferia que nos comportássemos mais como uma potência média independente, em vez de um parceiro subalterno a mendigar favores. Até porque a Austrália combateu no Vietname. Tive amigos que ficaram profundamente marcados por essa guerra. Enviámos tropas para praticamente todos os conflitos onde os Estados Unidos entraram — até ao Irão (desta vez não, graças a Deus, porque aquilo não tem nada a ver connosco).

Têm mais em comum com a União Europeia do que possa parecer?

Talvez sim, talvez tenhamos isso em comum com a Europa. O que faz agora um membro secundário de uma aliança que está a perder o rumo? Acho que um presidente democrata — e talvez até um republicano — poderia pensar de forma diferente sobre a NATO. Mas não tenho a certeza.

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