Nos Açores, o Grupo Ocidental terá céu muito nublado com abertas e aguaceiros fracos, vento de noroeste fraco a moderado, mar de pequena vaga com ondas de 3 a 2 metros e temperatura da água a 24ºC.

No Grupo Central, o céu estará muito nublado, com abertas a partir da manhã, períodos de chuva fraca na madrugada e manhã, passando a aguaceiros fracos, vento fraco a moderado de oeste rodando para norte, mar encrespado a pequena vaga com ondas de 2 a 3 metros a diminuírem para 1 a 2 metros e água a 23ºC.

O Grupo Oriental terá períodos de céu muito nublado com abertas, ficando temporariamente encoberto à tarde, com chuva fraca a partir da tarde, passando a aguaceiros no final do dia, vento fraco, mar encrespado com ondas de 1 a 2 metros e água a 23ºC.

As temperaturas irão variar entre 21ºC e 26ºC em Santa Cruz das Flores, 20ºC e 27ºC na Horta e Angra do Heroísmo, e 21ºC e 27ºC em Ponta Delgada.

Já no Continente, o tempo será quente, com céu pouco nublado ou limpo, embora possa apresentar-se muito nublado na faixa costeira ocidental, especialmente a norte do cabo Raso, onde a nebulosidade poderá persistir todo o dia. Poderá haver neblina ou nevoeiro na costa ocidental e aumento temporário de nuvens em zonas de serra do Norte à tarde. O vento será fraco, por vezes moderado nas terras altas, soprando de leste e rodando para oeste a partir da tarde.

Espera-se uma pequena subida de temperatura, mais acentuada na região Sul. Na Grande Lisboa, o céu será pouco nublado ou limpo, podendo estar muito nublado junto à costa, com vento fraco e ligeira subida da mínima.

Na Grande Porto, o céu será pouco nublado ou limpo, mas muito nublado na faixa costeira, com vento fraco e ligeira subida da temperatura.

Na costa ocidental, as ondas terão 1 a 1,5 metros e a temperatura da água variará entre 17ºC e 20ºC, enquanto na costa sul as ondas serão inferiores a 1 metro e a água terá entre 20ºC e 23ºC.

Por fim, na Madeira, haverá períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir da tarde, com vento fraco a moderado de nordeste, soprando moderado a forte de sueste nas terras altas até ao início da tarde, e subida da temperatura máxima nas zonas montanhosas.

No Funchal, o céu estará muito nublado de manhã, tornando-se pouco nublado à tarde, com vento fraco. Na costa norte, as ondas terão 1 a 1,5 metros, passando a ondas de norte, e na costa sul serão inferiores a 1 metro, com temperatura da água entre 22ºC e 23ºC.