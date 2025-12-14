Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o IPMA, para este domingo o céu estará limpo ou pouco nublado, mas, atenção à neblina ou nevoeiro matinal, com especial atenção à possível formação de geada no interior Norte e Centro. Para a parte noturna, o IPMA prevê um acentuado arrefecimento, sendo que no dia de hoje haverá uma pequena descida da temperatura mínima.

Na Grande Lisboa, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, com vento moderado. No Grande Porto, a diferença está na previsão de vento moderado.

Quanto ao estado do mar, na Costa Ocidental as ondas vão rondar os 2,5 a 3,5 metros, enquanto que na Costa Sul as ondas rondam os 1,5 a dois metros, diminuindo para um a 1,5 metros a partir da tarde. A temperatura da água do mar ronda os 16ºC a 17ºC.

