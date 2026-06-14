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Vinte e seis concelhos de nove distritos do país estão este domingo em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os concelhos em perigo máximo de incêndio pertencem aos distritos de Bragança, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora, Beja.

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural.

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