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No continente, o dia começa com céu geralmente pouco nublado, embora com períodos de maior nebulosidade em vários pontos do litoral oeste, sobretudo até ao final da manhã. Essa nebulosidade poderá persistir na faixa costeira a norte do Cabo Raso, acompanhada por neblina ou nevoeiro em alguns locais.

Durante a tarde, o cenário muda no interior Norte e Centro, onde se prevê um aumento temporário da nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros dispersos e trovoada, especialmente em zonas montanhosas. O vento será em geral fraco tornando-se por vezes forte nas serras algarvias, com rajadas até 40 km/h.

Na Grande Lisboa, o céu deverá manter-se pouco nublado, embora com períodos de maior nebulosidade junto ao Cabo Raso e possibilidade de neblina. Já na região do Grande Porto, são esperadas condições semelhantes, com maior presença de nuvens junto à faixa costeira e eventual formação de nevoeiro.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1 e 1,5 metros, com temperaturas da água entre os 14 e os 16 graus. Na costa sul, as ondas serão de sueste, com cerca de 1 metro, e a água do mar entre os 16 e os 18 graus.

Nos Açores, o tempo será instável nos três grupos do arquipélago, com períodos de céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros. O vento deverá intensificar-se ao longo do dia, com rajadas que podem atingir os 70 km/h, sobretudo no grupo central. O estado do mar irá agravar-se, com ondas que podem chegar aos 4 metros no grupo ocidental.

Na Madeira, prevê-se céu geralmente muito nublado, com possibilidade de aguaceiros e trovoada, além de poeiras em suspensão. O vento será moderado a forte, com rajadas até 80 km/h nas terras altas. Está também prevista uma pequena subida da temperatura.

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