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Segundo a previsão meteorológica do IPMA para este domingo, 24 de maio, o Norte e Centro do país terão períodos de céu muito nublado, com aguaceiros que poderão ser pontualmente intensos, acompanhados de granizo e trovoada, sobretudo durante a tarde e com maior probabilidade na região Norte.

No Sul, o céu deverá apresentar-se muito nublado por nuvens altas, com uma ligeira descida da temperatura máxima prevista para o Baixo Alentejo e Algarve.

Na Grande Lisboa, espera-se céu pouco nublado, com maior nebulosidade durante a manhã, especialmente junto ao Cabo Raso, enquanto no Grande Porto são esperados períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros e trovoada.

Na Madeira, o dia será de céu pouco nublado, embora com maior nebulosidade na vertente norte da ilha e em Porto Santo. Prevê-se ainda uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas.

Nos Açores, o domingo será marcado por céu muito nublado e períodos de chuva em todos os grupos, mais frequentes a partir da tarde nos grupos Ocidental e Central. No Grupo Oriental, a chuva está prevista para a madrugada, manhã e final do dia.