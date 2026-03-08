Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Portugal continental, o dia será marcado por períodos de céu muito nublado, tornando-se mais carregado nas regiões Norte e Centro, sobretudo no litoral, a partir do final da tarde. O IPMA prevê aguaceiros fracos, mais prováveis nas zonas do interior durante a tarde.

Nos pontos mais altos da Serra da Estrela, estes aguaceiros poderão ocorrer sob a forma de queda de neve. O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h. Durante a manhã, poderá ainda formar-se neblina ou nevoeiro em alguns locais das regiões Norte e Centro. Está também prevista uma pequena descida da temperatura mínima no interior.

Na região da Grande Lisboa, o céu deverá apresentar períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros fracos a partir da tarde.

Já na Grande Porto, o céu estará igualmente muito nublado, agravando-se a nebulosidade ao final da tarde. Também aqui há possibilidade de aguaceiros fracos, com vento fraco e ligeira subida da temperatura mínima.

Na costa ocidental, o estado do mar será marcado por ondas de noroeste entre dois e três metros, com a temperatura da água entre 13ºC e 14ºC. Já na costa sul, são esperadas ondas inferiores a um metro, com a água do mar a variar entre 14ºC e 15ºC.

No arquipélago da Madeira, o céu deverá estar geralmente muito nublado, com aguaceiros fracos, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira. O vento soprará fraco a moderado de norte ou nordeste.

Na Funchal, prevê-se também céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos, com vento fraco inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, são esperadas ondas de norte entre dois e três metros na costa norte. Na costa sul, as ondas do quadrante sul deverão rondar um metro, com a temperatura da água entre 18ºC e 19ºC.

Nos Açores, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com abertas em todos os grupos de ilhas.

No grupo oriental, que inclui Ponta Delgada, poderão ocorrer aguaceiros por vezes fortes durante a madrugada e início da manhã, acompanhados de vento norte fresco a muito fresco (30 a 50 km/h), com rajadas até 60 km/h.

Nos grupos central e ocidental, o vento deverá soprar moderado a fresco, enfraquecendo ao longo do dia.

O estado do mar será agitado, com ondas entre dois e quatro metros, enquanto a temperatura da água do mar ronda os 16ºC. As temperaturas previstas variam entre 10ºC e 16ºC nas principais ilhas do arquipélago.