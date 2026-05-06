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Num comunicado divulgado na rede social X, Tedros Adhanom Ghebreyesus explicou que a evacuação foi realizada em coordenação com a OMS, o operador do navio e as autoridades nacionais de Cabo Verde, do Reino Unido, de Espanha e dos Países Baixos. “A OMS continua a trabalhar com os operadores do navio para monitorizar de perto a saúde dos passageiros e da tripulação, colaborando com os países para apoiar o acompanhamento médico adequado e a evacuação quando necessário”, sublinhou.

De acordo com a organização, os três pacientes encontram-se em estado estável. Entre eles estão dois tripulantes com sintomas ligeiros, que aguardam resultados de análises laboratoriais, e um passageiro assintomático que partilhou a cabina com uma das vítimas mortais registadas durante a viagem. A representante da OMS em Cabo Verde, Ann Lindstrand, precisou que “um dos três não apresenta quaisquer sintomas”.

Segundo informações avançadas pela agência Reuters, citando o Ministério dos Negócios Estrangeiros, os pacientes evacuados são cidadãos neerlandeses, britânicos e alemães. O jornal alemão Bild refere ainda que uma das pessoas transferidas, de nacionalidade alemã, será familiar próxima de uma das vítimas mortais.

Na terça-feira, dois aviões ambulância aterraram na cidade da Praia para proceder à transferência dos doentes. As autoridades cabo-verdianas confirmaram que a embarcação deverá deixar o arquipélago após a conclusão das evacuações médicas.

No total, a OMS identificou sete casos associados ao surto a bordo do navio, incluindo três mortes, dos quais cinco são considerados suspeitos e dois já confirmados laboratorialmente como infeção por hantavírus. Apesar da gravidade dos casos, o diretor-geral da OMS reiterou que, nesta fase, “o risco geral para a saúde pública permanece baixo”.

Entretanto, a operadora Oceanwide Expeditions anunciou que dois médicos especialistas em doenças infeciosas estão a caminho de Cabo Verde, vindos dos Países Baixos, e irão embarcar no MV Hondius para acompanhar a situação clínica da tripulação e dos passageiros após a partida do navio.

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