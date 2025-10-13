Rashid Gedel, de 25 anos, e Samuel Dodsworth, de 43, foram acusados ​​de homicídio e vão comparecer no Tribunal de Magistrados de Leeds na manhã desta segunda-feira, revelou a Polícia de West Yorkshire.

Watkins foi detido em 2013 por uma série de crimes sexuais contra crianças, incluindo tentativa de violação de um bebé.

Watkins admitiu a tentativa de violação e agressão sexual contra uma criança menor de 13 anos, mas declarou-se inocente da acusação de violação.

Admitiu ainda conspiração para violar uma criança, três acusações de agressão sexual envolvendo crianças, sete envolvendo tirar, fazer ou possuir imagens indecentes de crianças e uma de posse de uma imagem pornográfica extrema envolvendo um ato sexual com um animal.

Watkins já tinha sido atacado na prisão de Wakefield em 2023, embora os seus ferimentos não tenham sido fatais nessa ocasião.