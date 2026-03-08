Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo as forças armadas de Israel, estas são as primeiras baixas entre militares israelitas desde que os confrontos com o movimento xiita libanês foram retomados na semana passada, após o aumento dos ataques aéreos israelitas na região.

O exército não divulgou, para já, detalhes adicionais sobre as circunstâncias em que os dois soldados morreram, escreve a Reuters.

Os combates continuam ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano, numa altura de forte tensão entre Israel e o Hezbollah. A escalada ocorre depois da campanha militar conduzida por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão, que agravou a instabilidade no Médio Oriente.