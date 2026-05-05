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A denúncia foi feita pelo Comité Pela Libertação dos Presos Políticos na Venezuela (ClippVe), que refere que os dois detidos estão numa cela de cerca de dois metros por dois, com uma cama de cimento e uma latrina, enfrentando ainda restrições severas no acesso a alimentação, medicação e água. Segundo a organização, os reclusos não têm autorização para realizar qualquer contacto telefónico.

A identidade dos cidadãos portugueses não foi divulgada. A porta-voz do ClippVe, Andreína Baduel, afirmou que os dois se encontram na mesma prisão onde estão outros detidos políticos, sublinhando que têm recebido algum apoio possível por parte de outros reclusos.

A ONG denuncia ainda alegadas práticas de tortura e maus-tratos no sistema prisional venezuelano e afirma que a situação dos detidos estrangeiros exige uma resposta coordenada da comunidade internacional. Em protestos recentes em Caracas, familiares de presos políticos pediram o reforço da pressão diplomática sobre o regime.

Segundo dados citados por organizações de direitos humanos, existem atualmente mais de 600 presos políticos na Venezuela, entre os quais pelo menos cinco cidadãos portugueses.

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