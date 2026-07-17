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Duas das viaturas colidiram frontalmente, enquanto um terceiro veículo embateu no separador da linha férrea, segundo a CNN Portugal.

As vítimas mortais são um casal de 75 anos. A mulher foi encontrada em paragem cardiorrespiratória pelos meios de socorro e o óbito foi declarado no local. O marido, inicialmente transportado em estado grave para o hospital, acabou por morrer durante o percurso.

O acidente ocorreu junto ao Museu dos Coches, levando ao corte da Avenida da Índia nos dois sentidos entre o museu e o cruzamento do Hospital Egas Moniz.

O alerta foi dado às 09h58. Para o local foram mobilizados 20 operacionais e oito viaturas dos bombeiros, INEM e PSP.

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