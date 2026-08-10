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A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, em colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR), apreendeu uma quantidade de droga e diverso material na sequência do acidente de viação ocorrido esta manhã na Autoestrada A33, no concelho do Seixal.

De acordo com a PJ, entre o material apreendido encontrava-se uma quantidade de cocaína que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 27 mil doses individuais.

Foi ainda apreendida uma quantidade de resina de canábis, ou haxixe, suficiente para pelo menos 6.400 doses individuais, bem como canábis sob a forma de folhagens e sumidades floridas, suficiente para pelo menos 1.600 doses.

As autoridades encontraram também 269 gramas de um produto em pó identificado como MDMA e 63 gramas de um produto identificado como metanfetamina. A lista de apreensões inclui ainda cerca de quatro quilos de um produto indeterminado, alegadamente destinado ao corte de estupefacientes.

No interior da viatura encontrava-se igualmente uma arma de fogo classificada como de uso restrito, de calibre normalmente destinado às forças e serviços de segurança e às Forças Armadas, além de várias munições do mesmo calibre e um colete balístico.

A PJ apreendeu ainda 15.500 euros em notas do Banco Central Europeu, bem como diverso material de comunicações e parafernália destinada ao corte, divisão e embalagem de estupefacientes, entre outros elementos considerados relevantes para a prova.

Na viatura seguiam quatro pessoas, todas de nacionalidade portuguesa, com idades compreendidas entre os 22 e os 28 anos. Na sequência do acidente, dois dos ocupantes morreram devido aos ferimentos sofridos, enquanto outros dois ficaram feridos.

Os factos deram origem a um inquérito que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Seixal. A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

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