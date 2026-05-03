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O alerta para o acidente foi dado às 14h31. O despiste da viatura ligeira de passageiros ocorreu nas proximidades da localidade de Peroguarda, ao quilómetro 2,2 da EN387.

As vítimas mortais são dois homens, um cidadão moldavo de 35 anos e um cidadão romeno de 25. Os feridos são um homem e uma jovem de nacionalidade romena, de 23 anos, tendo ambos sido transportados para o Hospital de Beja. Os corpos das vítimas mortais foram encaminhados para os serviços de medicina legal da mesma unidade hospitalar.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR confirmou à agência Lusa que as vítimas mortais são do sexo masculino e que entre os feridos se encontra uma rapariga menor de idade.

O acidente obrigou ao corte temporário da EN387 em ambos os sentidos, tendo a circulação sido retomada cerca das 17h20.

Para o local foram mobilizados 33 operacionais, apoiados por 13 viaturas, dos bombeiros, da GNR e do INEM. O INEM acionou a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Beja, uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde e um helicóptero estacionado no Algarve, que acabou por não realizar qualquer transporte, apesar de ter acompanhado o socorro às vítimas.

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