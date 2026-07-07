Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O acidente ocorreu pelas 09h42 e os primeiros dados apontam para um atropelamento de peões por um autocarro, diz a RR.

O atropelamento provocou a morte de duas pessoas e fez pelo menos 14 feridos, quatro dos quais em estado grave.

No local estão 31 operacionais, apoiados por 14 veículos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.