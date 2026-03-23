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A aeronave, operada pela Jazz Aviation em nome da Air Canada, embateu num veículo da Autoridade Portuária que respondia a um incidente distinto, às 23h40 locais, de acordo com a Autoridade Portuária de Nova Iorque e Nova Jérsia.

Segundo a ABC News, as duas vítimas mortais serão o piloto e o co-piloto da aeronave.

Dois outros ocupantes do veículo, um sargento e um agente, sofreram fraturas nos membros, encontrando-se em estado estável no hospital, segundo informações preliminares. Não foram registados outros feridos graves.

O veículo envolvido era um camião de resgate e combate a incêndios aeronáuticos, tripulado por agentes policiais. O avião encontrava-se na fase final de aterragem e circulava a cerca de 48 km/h quando ocorreu o embate.

A Administração Federal da Aviação (FAA) indicou que se tratava de um Bombardier CRJ-900, operado pela Air Canada Express (Jazz Aviation), proveniente de Montreal. O acidente ocorreu na pista 4 do aeroporto de LaGuardia, estando o caso sob investigação.

A Jazz Aviation referiu que seguiam a bordo 72 passageiros e quatro membros da tripulação, com base numa lista preliminar.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o avião imobilizado na pista, com a cabina elevada e a parte inferior da fuselagem dianteira danificada.

O aeroporto foi encerrado e os voos suspensos devido à emergência, segundo a FAA.

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