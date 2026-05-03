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Segundo o AFRICOM, com sede em Estugarda, as autoridades desencadearam de imediato uma operação conjunta de busca e salvamento, envolvendo meios terrestres, aéreos e marítimos. As operações contam com a colaboração de forças norte-americanas, marroquinas e de outros parceiros envolvidos no exercício, de acordo com a agência EFE.

As Forças Armadas Reais de Marrocos indicaram, numa publicação na rede social Facebook, que o desaparecimento ocorreu cerca das 21h00 (hora local), numa zona de falésias em Cap Draa, nas proximidades da cidade de Tan-Tan. As autoridades locais acrescentaram que foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente.

O exercício African Lion 2026, considerado o maior treino militar anual em África sob liderança dos Estados Unidos, teve início a 20 de abril e prolonga-se até 8 de maio. As manobras decorrem em várias regiões de Marrocos, incluindo Agadir, Tan-Tan, Benguerir, Taroudant, Tifnit e Dakhla, e envolvem forças armadas de mais de 40 países.