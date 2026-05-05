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Em comunicado, o Exército esclareceu que os meios de emergência médica foram acionados de imediato, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do próprio ramo e do INEM, antes de serem encaminhados para o hospital.

A força militar indicou ainda que foi ativado o apoio psicológico, garantindo acompanhamento aos militares envolvidos e aos respetivos familiares.

Na sequência do incidente, o Exército determinou a abertura de um processo de averiguações, com o objetivo de apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente durante o treino de paraquedismo.

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