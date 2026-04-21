A operação estava relacionada com uma investigação por suspeitas de ameaças, ofensas à integridade física e posse de armas ilegais. Durante a diligência, ocorreu um confronto armado entre os militares e o suspeito.

Os dois elementos da GNR foram atingidos nos membros superiores, um no braço direito e outro no esquerdo, e foram considerados feridos ligeiros. Ambos foram transportados para o Hospital de Hospital de Viseu, onde permanecem sob observação, não sendo ainda conhecido se poderão necessitar de intervenção cirúrgica.

O suspeito, um homem de 71 anos, também foi assistido e transportado para a mesma unidade hospitalar, desconhecendo-se para já a gravidade dos ferimentos.

O incidente ocorreu por volta das 7h00, na localidade de Zonho, durante a execução da operação policial.

O caso foi entretanto entregue à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação para apurar as circunstâncias da troca de disparos.