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A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou dois jovens, de 16 e 17 anos, que se introduziram no interior de um estabelecimento de ensino na freguesia de Belém, em Lisboa, na madrugada de 9 de julho.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a intervenção foi desencadeada após a ativação de um alarme de intrusão. Os agentes da 4.ª Divisão Policial deslocaram-se de imediato ao local, onde avistaram os dois suspeitos no recreio da escola.

Ao aperceberem-se da presença da polícia, os jovens fugiram a pé, mas acabaram por ser rapidamente intercetados e identificados numa rua próxima do estabelecimento de ensino.

Durante a abordagem, os polícias não encontraram qualquer objeto suspeito na posse dos intervenientes. Os dois menores justificaram a presença no interior da escola com o facto de terem sido antigos alunos daquele estabelecimento e afirmaram que pretendiam recordar os tempos em que ali estudaram.

De acordo com a PSP, a rápida atuação policial permitiu pôr termo à intrusão, identificar os seus autores e salvaguardar a segurança das instalações e das pessoas que ali residem, evitando o agravamento da situação.

Concluídas as diligências processuais e não tendo sido exercido, naquele momento, o direito de queixa pelo representante legal do estabelecimento, os dois jovens abandonaram as instalações policiais.

Por se tratar de menores de idade, a ocorrência foi comunicada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens territorialmente competente, tendo igualmente sido informados os respetivos encarregados de educação.

Posteriormente, a responsável legal pelo estabelecimento de ensino apresentou denúncia, por considerar que a intrusão colocou em causa a segurança das instalações e provocou alarme, receio e intranquilidade.

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