Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Investigação Criminal — Esquadra de Investigação Criminal de Oeiras, deteve dois jovens por detenção de arma proibida em ocorrências registadas nos dias 3 e 5 de junho de 2026, no concelho de Oeiras.

A primeira detenção ocorreu na tarde de 3 de junho, no âmbito da operação "Portugal Sempre Seguro 2026". Durante a ação policial, os agentes identificaram um grupo de jovens que apresentava comportamento suspeito. Na sequência da abordagem, foi encontrada na posse de um jovem de 16 anos uma soqueira metálica, tendo o mesmo sido detido.

Já na madrugada de 5 de junho, durante o policiamento das Festas de Oeiras 2026, investigadores criminais detetaram no interior do recinto um grupo de sete jovens vestidos de negro e com atitude considerada suspeita. A intervenção policial foi igualmente motivada por confrontos registados no dia anterior.

Durante a revista a um jovem de 17 anos, os agentes encontraram uma navalha de abertura automática e uma balaclava, tendo procedido à sua detenção.

Nos dois casos, os detidos foram sujeitos a Termo de Identidade e Residência, notificados para comparecer perante o Ministério Público da Comarca de Lisboa Oeste — Oeiras e posteriormente restituídos à liberdade.

Segundo a PSP, estas detenções inserem-se na estratégia operacional da Divisão de Investigação Criminal de combate ao porte ilegal de armas, com especial incidência em eventos e espaços de lazer frequentados por jovens.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.