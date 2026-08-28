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Tratam-se de dois irmãos, um homem e uma mulher, que estavam a viajar pelo Tibete e que tinham ficado incontactáveis. Na quinta-feira, tinha também sido localizado em segurança um português residente em França, que integrava um grupo de franceses numa zona de montanha.

As enxurradas, provocadas pelo colapso de um glaciar, causaram até ao momento perto de 500 mortos e mais de 1400 desaparecidos no Nepal, entre os quais centenas de turistas.

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