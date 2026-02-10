Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ocorrência deu-se no âmbito de uma operação policial que inclui a realização de 10 buscas domiciliárias nos concelhos do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Arouca, Alijó, Aveiro e Paredes, relacionada com a investigação da prática de atos sexuais com adolescentes, recurso à prostituição de menores, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais.

Segundo a Polícia Judiciária, a situação ocorreu pouco depois das 07h00, quando os inspetores tentavam cumprir uma busca numa moradia em Paredes. Perante a resistência do visado em permitir a entrada pela porta principal, um dos inspetores acedeu ao interior da habitação por uma porta traseira, tendo sido surpreendido pelo alvo principal da diligência, um homem de 43 anos, com quem se envolveu física e violentamente.

Momentos depois, com a chegada de um segundo inspetor ao local, ambos foram surpreendidos pela aproximação do pai do visado, um homem de 77 anos, que empunhava uma pistola de calibre 6,35 milímetros e efetuou dois disparos na direção de um dos inspetores, atingindo-o superficialmente na zona da cabeça.

Entretanto, o homem de 43 anos conseguiu libertar-se parcialmente e tentou apoderar-se da arma do pai para a utilizar. Nesse momento, e já com um dos inspetores a dominar fisicamente o septuagenário, foi efetuado um terceiro disparo, que atingiu superficialmente um inspetor na zona do ombro.

Apesar dos ferimentos, os dois inspetores conseguiram dominar os agressores, que foram detidos pelos crimes de coação e resistência a funcionário e homicídio na forma tentada.

Os feridos receberam os primeiros socorros no local por uma equipa do INEM, acionada de urgência, tendo sido posteriormente transportados para o Hospital de Penafiel, sem perigo de vida.

A Polícia Judiciária refere ainda que não foram efetuados disparos por parte dos inspetores, apesar de estarem na posse das respetivas armas de serviço, que foram empunhadas de forma profissional e adequada. As diligências da operação prosseguem.

