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Dois incêndios em mato estão ativos esta quarta-feira no distrito de Faro, obrigando à mobilização de equipas de bombeiros em duas frentes distintas na área algarvia.

O primeiro fogo deflagrou na zona de Pocinho, na freguesia de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António. No local encontram-se 20 operacionais, apoiados por cinco meios terrestres. Não estão, para já, envolvidos meios aéreos no combate às chamas.

O segundo incêndio está ativo na zona do Biogal, na freguesia de Montenegro, concelho de Faro. Neste foco encontram-se 38 operacionais e 13 meios terrestres, também sem apoio aéreo.

O incêndio está a aproximar-se de algumas habitações, levando já à retirada de pessoas das suas casas.

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