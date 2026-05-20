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Dois incêndios em mato estão ativos esta quarta-feira no distrito de Faro, obrigando à mobilização de equipas de bombeiros em duas frentes distintas na área algarvia.
O primeiro fogo deflagrou na zona de Pocinho, na freguesia de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António. No local encontram-se 20 operacionais, apoiados por cinco meios terrestres. Não estão, para já, envolvidos meios aéreos no combate às chamas.
O segundo incêndio está ativo na zona do Biogal, na freguesia de Montenegro, concelho de Faro. Neste foco encontram-se 38 operacionais e 13 meios terrestres, também sem apoio aéreo.
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