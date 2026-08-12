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De acordo com um comunicado da PJ, o rapto aconteceu a 23 de abril deste ano, quando um jovem adulto foi abordado perto de casa e acabou por ser perseguido e introduzido numa bagageira de um carro. A PJ explica que a vítima “foi mantida, manietada e repetidamente agredida, enquanto lhe era exigida quantia em dinheiro, por alegada dívida”.

Após ser agredido e ameaçado, o jovem foi abandonado na zona de Samora Correia e precisou de receber tratamento hospitalar devido às lesões.

No âmbito da investigação e das buscas realizadas, a PJ apreendeu equipamentos de comunicações e estupefacientes.

Os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório para receber as medidas de coação. A investigação vai prosseguir sob a direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santarém.

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