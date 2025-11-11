Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a GNR, tudo começou com uma denúncia que dava conta de um alegado furto de cortiça. Os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde “se depararam com os suspeitos que, ao aperceberem-se da presença da GNR, tentaram colocar-se em fuga”, descreve a força de segurança em comunicado.

A rápida ação policial permitiu intercetar os dois indivíduos. No interior de duas viaturas, foram encontrados 190 quilos de cortiça furtada, material que foi apreendido juntamente com os veículos.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Évora.

