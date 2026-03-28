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Segundo a investigação, a vítima forneceu aos suspeitos quatro contas bancárias para que estes “branqueassem” dinheiro obtido através de crimes de tráfico de estupefacientes e burlas informáticas. Em determinado momento, a vítima apropriou-se de uma grande quantia que não devolveu, o que terá motivado o sequestro e o roubo de equipamentos eletrónicos na sua residência.

A PJ, em colaboração com o DIAP de Castelo Branco, cumpriu um mandado de detenção e efetuou uma segunda detenção em flagrante. Durante uma busca domiciliária, foram recolhidos diversos elementos de prova.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal do Fundão para o primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

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