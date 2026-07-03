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A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições (GTRI) do Interior Norte e da GNR de Torre de Moncorvo, identificou e deteve fora de flagrante delito dois suspeitos, de 32 e 24 anos, fortemente indiciados pela prática do crime de incêndio florestal.

Segundo a investigação, os dois homens terão utilizado chama direta em espaço rural para atear fogo em vegetação seca, abandonando de imediato o local. O incêndio alastrou depois a terrenos confinantes, públicos e privados, destruindo uma área superior a 200 hectares, composta sobretudo por mato, ocupação agrícola e espécies caducifólias, colocando em risco bens materiais e populações de localidades próximas. As chamas só foram dominadas cerca das 22h50 do dia seguinte, após intervenção dos bombeiros e de meios aéreos.

As autoridades referem ainda que um dos detidos está igualmente indiciado por um outro incêndio florestal ocorrido na mesma localidade, a 16 de junho de 2026, que consumiu cerca de meio hectare de vegetação, incluindo mato e pinheiro-bravo, tendo também atingido uma área agrícola de amendoeiras.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas. O inquérito prossegue sob a direção do Ministério Público de Torre de Moncorvo.

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