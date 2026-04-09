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De acordo com a investigação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, os suspeitos responderam a um anúncio colocado na internet pela vítima, relacionado com a venda de um bem imobiliário, manifestando interesse em investir no setor naquela localidade.

Após várias reuniões, os alegados burlões terão convencido o ofendido de que possuíam capacidade financeira para o investimento, alegando ligações familiares ao Governo de Angola, com o objetivo de ganhar a sua confiança.

Os suspeitos explicaram ainda que dispunham de notas com um símbolo específico que necessitava de ser removido através de um “ritual”, com recurso a um “pó branco”. Para tal, indicaram ser necessário utilizar notas verdadeiras do mesmo valor, sem qualquer inscrição, levando a vítima a entregar-lhes 200 mil euros em numerário. Segundo o esquema apresentado, o dinheiro “limpo” seria posteriormente utilizado na aquisição de um terreno para construção imobiliária.

As detenções ocorreram fora de flagrante delito, no âmbito de uma operação realizada na quarta-feira. No cumprimento de mandados de busca domiciliária e não domiciliária, as autoridades apreenderam duas viaturas de alta cilindrada, cerca de 24 mil euros em dinheiro, telemóveis e outros objetos com interesse para a investigação.

Os detidos, de 45 e 41 anos, possuem antecedentes policiais por crimes da mesma natureza e serão presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.

A investigação prossegue, com as autoridades a procurarem apurar a eventual existência de mais vítimas. O inquérito está a cargo do Ministério Público – DIAP de Ponte de Lima.

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