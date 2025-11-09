Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante uma ação de fiscalização destinada a prevenir e detetar práticas ilegais de caça, os militares verificaram que os suspeitos se encontravam a caçar após o pôr do sol e a menos de 500 metros de uma instalação de criação animal, o que constitui infração à lei. Foram detidos em flagrante delito e, no seguimento da operação, apreendidas duas armas de fogo e 17 munições.

Os dois homens foram constituídos arguidos, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Mirandela.

A GNR recorda que a caça só é permitida entre o nascer e o pôr do sol e que existem zonas onde a sua prática é proibida, por motivos de segurança e proteção de pessoas e bens. Entre estas áreas estão praias, escolas, hospitais, prisões, lares, instalações militares e de forças de segurança, parques turísticos e desportivos, infraestruturas como aeroportos e faróis, bem como povoados, vias de comunicação e instalações industriais ou de criação animal, com faixas de proteção que variam entre 100 e 500 metros.

O cumprimento destas regras é, segundo a GNR, fundamental para garantir a segurança das pessoas, a tranquilidade pública e a preservação dos bens e infraestruturas.

