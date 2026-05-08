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As autoridades de saúde britânicas estão a rastrear diversos cidadãos que estiveram expostos ao vírus em diferentes localizações. Em Tristan da Cunha, um caso suspeito permanece sob acompanhamento.

Sete passageiros desembarcaram na ilha de Santa Helena a 24 de abril. Destes, quatro permanecem no local, enquanto dois já regressaram ao Reino Unido (onde cumprem isolamento domiciliário profilático, apesar de não apresentarem sintomas).

Um sétimo passageiro foi localizado fora do território britânico.

O navio MV Hondius tem chegada prevista a Tenerife no domingo. De forma a conter qualquer propagação, a UKHSA determinou medidas drásticas para todos os passageiros e tripulantes britânicos.

"Todos os passageiros e tripulantes britânicos a bordo do MV Hondius deverão cumprir um período de isolamento de 45 dias após o regresso ao Reino Unido, e a UKHSA acompanhará de perto estas pessoas, realizando testes sempre que necessário", lê-se no comunicado.

Apesar do surto, o responsável científico da UKHSA, Robin May, reforçou que as autoridades estão a trabalhar em estreita colaboração com parceiros internacionais para apoiar os afetados. As autoridades insistem que o risco para a população em geral permanece muito baixo, garantindo que todas as medidas de contenção estão a ser aplicadas com rigor.

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