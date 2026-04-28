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Num comunicado divulgado em Brasília, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro afirmou ter recebido a informação “com consternação e pesar”, sublinhando que a família se encontrava em casa, no distrito de Bint Jeil, no sul do país, quando ocorreu o bombardeamento.

O Brasil classificou o ataque como “mais um exemplo” das “reiteradas e inaceitáveis” violações do cessar-fogo anunciado a 16 de abril, que, segundo o Governo brasileiro, já provocaram a morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, bem como de uma jornalista e de dois militares franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).

Ao apresentar condolências à família das vítimas, o Ministério reiterou a condenação de todos os ataques ocorridos durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelitas como do grupo xiita libanês Hezbollah. O comunicado condena ainda as “demolições sistemáticas de residências e de outras estruturas civis” no sul do Líbano e denuncia o deslocamento forçado de mais de um milhão de pessoas.

O Brasil apelou ao “cumprimento integral” da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que estabeleceu os termos do cessar-fogo e defendeu a “imediata cessação das hostilidades”, com a retirada completa das forças israelitas do território libanês.

Segundo o Governo brasileiro, a embaixada do país em Beirute está a acompanhar o caso e a prestar assistência consular à família, incluindo apoio ao menor que permanece hospitalizado.

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