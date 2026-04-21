Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro acidente ocorreu cerca das 1h10, junto ao parque industrial Manuel da Mota, quando uma viatura ligeira de passageiros se despistou ao quilómetro 38,5, no sentido este-oeste. O automóvel incendiou-se após o embate, provocando a morte do condutor, um homem com cerca de 60 anos, e deixando outro ocupante, de 25 anos, gravemente ferido.

Horas depois, já por volta das 07h30, uma colisão entre dois veículos ao quilómetro 43, nas imediações da cidade de Pombal, resultou na morte de um homem de 45 anos e em ferimentos graves num outro ocupante, de 30 anos.

As operações de socorro mobilizaram meios dos bombeiros e da GNR, estando no local dezenas de operacionais. Segundo o GNR, o corte da circulação no IC8 permanece ativo enquanto decorrem os trabalhos de assistência e limpeza da via.

As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias de ambos os acidentes, ocorridos num intervalo de poucas horas no mesmo itinerário rodoviário.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.